Roma, rissa tra giovani tunisini ed egiziani davanti al Colosseo: ferito grave un 17enne

Ieri sera, intorno alle 20:00, in piazza del Colosseo a Roma, si è verificata una violenta rissa tra circa trenta giovani di origine tunisina ed egiziana. All'arrivo degli agenti del distretto Trevi, sul posto era presente solo un 17enne tunisino, con ferite al volto e all'addome, probabilmente causate da un'arma da taglio. Il giovane è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I, ma non risulta in pericolo di vita. Le forze dell'ordine stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificare gli altri partecipanti alla rissa.

