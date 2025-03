Filippine : Ex presidente Rodrigo Duterte arrestato per crimini contro l'umanità

L'ex presidente delle Filippine Rodrigo Duterte è stato arrestato oggi all'aeroporto internazionale di Manila su mandato della Corte Penale Internazionale (CPI), che lo accusa di crimini contro l'umanità legati alla sua controversa campagna antidroga.

Duterte, 79 anni, è stato fermato al suo rientro da Hong Kong. La CPI lo accusa di omicidi sistematici e diffusi durante il suo mandato come sindaco di Davao e successivamente come presidente. La campagna antidroga, iniziata nel 1998, ha portato alla morte di almeno 6.200 persone secondo dati ufficiali, ma alcune organizzazioni per i diritti umani stimano che il numero sia significativamente più alto.

Un video pubblicato dalla figlia di Duterte, Veronica, mostra l'ex presidente mentre chiede spiegazioni sul suo arresto, affermando: "Qual è la legge e qual è il crimine che ho commesso? Sono stato portato qui non di mia spontanea volontà".

La CPI ha iniziato a indagare sugli omicidi legati alla campagna antidroga di Duterte nel 2018, dopo denunce presentate da organizzazioni non governative e familiari delle vittime. Nel 2019, Duterte ha ritirato unilateralmente le Filippine dalla CPI in risposta alle critiche dell'Aia.

Le famiglie delle vittime hanno accolto con favore la notizia, sperando che anche altri funzionari coinvolti nelle uccisioni illegali siano chiamati a rispondere delle loro azioni.

