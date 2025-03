Crollo di Wall Street: Nasdaq -4%, Tesla precipita del 15%, interviene la Casa Bianca

Lunedì 10 marzo 2025, Wall Street ha vissuto una giornata difficile, con il Nasdaq in calo del 4%, il Dow Jones in flessione del 2,08% e l'S&P 500 in ribasso del 2,7% . Tesla ha subito una perdita significativa, chiudendo con un -15,43%, cancellando oltre 100 miliardi di dollari di capitalizzazione .

Il presidente Donald Trump, in un'intervista, ha menzionato un possibile "periodo di transizione" per l'economia statunitense, senza escludere il rischio di una recessione . La Casa Bianca ha cercato di rassicurare, affermando che esiste una differenza tra le fluttuazioni del mercato azionario e la reale situazione delle aziende .

Le preoccupazioni degli investitori riguardano le politiche commerciali aggressive e i tagli governativi, che potrebbero influenzare negativamente l'economia. Inoltre, il calo delle vendite di Tesla in Cina, con una diminuzione del 49% a febbraio, ha contribuito al crollo del titolo .

La volatilità del mercato è aumentata, con l'indice VIX in crescita del 19,5%, riflettendo le crescenti preoccupazioni degli investitori . Anche le criptovalute hanno risentito della situazione, con il Bitcoin sceso sotto gli 80.000 dollari .

In Asia, i mercati hanno seguito la tendenza negativa di Wall Street, con il Nikkei giapponese in calo dello 0,8% e il Kospi sudcoreano in ribasso dell'1,2% . Le preoccupazioni per una possibile recessione negli Stati Uniti e l'incertezza sulle future politiche commerciali continuano a influenzare negativamente i mercati globali.

