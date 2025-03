Il 10 marzo è il Mar10 Day!

IL 10 MARZO È IL MAR10 DAY! UN GIORNO SPECIALE PER CELEBRARE L’IDRAULICO PIÙ FAMOSO DEI VIDEOGIOCHI

Torna anche quest’anno il Mar10 Day, la ricorrenza che celebra il mondo dell’idraulico più famoso dei videogiochi che nel 2025 festeggerà il suo 40° compleanno!

Un giorno speciale di un’annata ancora più speciale per Nintendo, ormai prossima al lancio della sua nuova console che ospiterà tantissime nuove avventure per espandere ulteriormente l’universo di Super Mario.

Come ormai da tradizione, il 10 marzo si festeggia il Mar10 Day, la giornata dedicata all’iconico idraulico dei videogiochi, simbolo di Nintendo. Quest’anno, in occasione del suo 40° anniversario, che ricorda il debutto con Super Mario Bros. su Nintendo Entertainment System nel 1985, le celebrazioni assumono un valore ancora più speciale, anticipando mesi ricchi di novità dedicate a tutti gli appassionati del Regno dei Funghi. Non da meno, la trepidante attesa della nuova console di Nintendo, preannuncia l’arrivo di nuove ed emozionanti sorprese con protagonisti Mario e i suoi amici.

Un giorno speciale che può essere vissuto per tutto l’anno grazie ai tantissimi videogiochi della serie di Super Mario che hanno scritto la storia di Nintendo Switch, come:

Super Mario Bros. Wonder - La nuovissima avventura in 2D ambientata nel meraviglioso Regno dei Fiori con protagonisti i tanti personaggi che hanno dato vita al mondo di Super Mario. Un viaggio ai confini dell’immaginazione che permetterà di affrontare indimenticabili sfide in singolo e in compagnia di amici in locale e online.

Mario Kart 8 Deluxe - Il gioco perfetto per gli amanti delle sfide all’ultimo sprint su due e quattro ruote, con tantissimi tracciati, personaggi selezionabili e veicoli da poter personalizzare. Momenti di divertimento destinati a raddoppiare grazie al Pass percorsi aggiuntivi.

Super Mario Party Jamboree - Il Mario Party più grande di sempre è il videogioco ideale per passare del tempo di qualità in compagnia. Con 7 tabelloni tra classici e inediti, tantissimi personaggi utilizzabili e centinaia di minigiochi che renderanno ogni partita diversa dalle altre.

Mario & Luigi: Fraternauti alla carica - Un’avventura in alto mare che approfondisce l’iconica fratellanza di Mario e Luigi, impegnati nel ricongiungimento dei frammenti della regione di Elettria. Un viaggio tra scenari unici, ricco di incontri speciali ed epiche battaglie.

Paper Mario: Il Portale Millenario - La versione con grafica migliorata di uno dei capitoli di ruolo più amati della saga Paper Mario, ambientata in un mondo fantasy interamente fatto di carta che ha conquistato tantissimi appassionati e che si ripropone alle vecchie e alle nuove generazioni di videogiocatori.

Super Mario RPG - Un grande classico che ha segnato una svolta nella serie di Super Mario con una trasformazione del genere da platform in 2D a gioco di ruolo. Tornato in versione migliorata su Nintendo Switch per permettere a tutti di rivivere la sua storia, i suoi enigmi e le sue battaglie indimenticabili.

Super Mario Odyssey - Una delle avventure 3D più amate di Mario su Nintendo Switch, un viaggio in giro per il mondo nel tentativo di impedire al temibile Bowser di coronare il sogno di prendere in sposa la principessa Peach, in compagnia del particolarissimo cappello Cappy.

Mario vs. Donkey Kong - Una rivalità intramontabile che torna a colpi di enigmi e piattaforme su Nintendo Switch in versione rimasterizzata e con livelli inediti e nuove modalità di gioco che renderanno ancora più indimenticabile il tentativo di Mario di recuperare i Minimario rubati da Donkey Kong.

Per celebrare questa occasione, dal 10 al 23 marzo sarà attiva sulle copie digitali disponibili sia su Nintendo eShop, sia su My Nintendo Store, la speciale promozione Gioca ancora con Mario e amici. Tante offerte sui videogiochi legati al franchise di Mario come Super Mario Bros. Wonder, Princess Peach: Showtime!, Super Mario RPG e, Mario Vs. Donkey Kong. Inoltre saranno disponibili sconti anche su Luigi’s Mansion 3, Captain Toad: Treasure Tracker, Paper Mario: The Origami King e alcuni contenuti aggiuntivi legati a questi amatissimi titoli.

Il modo migliore per festeggiare il Mar10 Day è vivendo le sue avventure e quelle dei suoi amici tutto l’anno!

