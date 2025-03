Napoli: rapinato del Rolex e accoltellato al volto in pieno centro

Un uomo di 40 anni, incensurato, è stato vittima di una violenta rapina nel cuore di Napoli. Mentre passeggiava su corso Umberto I, è stato avvicinato da due individui a bordo di uno scooter e armati di pistola. Sotto minaccia, la vittima ha consegnato il suo orologio Rolex e del denaro contante. Prima di fuggire, i malviventi lo hanno colpito con un coltello alla guancia destra. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini, dove i medici hanno riscontrato una ferita giudicata guaribile in cinque giorni. I carabinieri stanno conducendo indagini per ricostruire l'accaduto e individuare i responsabili.

Napoli-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV - Oggi, domenica 9 marzo 2025, alle ore 15:00, il Napoli ospita la Fiorentina allo stadio Diego Armando Maradona per la 28ª giornata di Serie A. La squadra di Antonio Conte è attualmente seconda in classifica con 57 punti, a una lunghezza dalla vetta, mentre i viola occupano la settima posizione con 45 punti.

Blitz antidroga a Napoli: il tiktoker 'Papusciello' irreperibile e attivo sui social dalla Spagna - Nelle prime ore del 6 marzo 2025, i Carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata hanno eseguito una vasta operazione antidroga nelle province di Napoli e Salerno, coinvolgendo oltre 200 militari. L'operazione ha portato all'emissione di 51 misure cautelari: 15 arresti in carcere, 17 agli arresti domiciliari e 19 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria.

Maxi operazione antidroga a Napoli: decine di arresti, donna sorpresa a spacciare con neonato in braccio - All'alba del 6 marzo 2025, i Carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata hanno eseguito un'importante operazione antidroga nelle province di Napoli e Salerno. L'operazione ha coinvolto oltre 200 militari ed è stata condotta nelle aree vesuviane, stabiesi e nel salernitano.