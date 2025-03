Piero Chiambretti torna su Rai3 con 'Finché la barca va'

Piero Chiambretti debutta su Rai3 con 'Finché la barca va', un nuovo programma in access prime time, in onda da lunedì 10 marzo alle 20:15. La trasmissione si svolge a bordo di una barca in movimento sul Tevere, offrendo una prospettiva unica sulla città di Roma.

In ogni puntata, Chiambretti ospita a bordo personalità del giornalismo, della cultura, della politica, dello sport e dello spettacolo, dialogando immersi nella bellezza di Roma e riflettendo sul percorso della società attuale.

Chiambretti descrive il programma come un viaggio sul fiume che ha dato i natali a Roma, tra passato, presente e futuro. L'idea del programma è nata più di cinque anni fa e unisce l'utile al dilettevole: il piacere di vedere da un punto d'osservazione privilegiato e inusuale una Roma di notte o all'imbrunire e il 'panta rei' di Eraclito.

'Finché la barca va' rappresenta un ritorno per Chiambretti nella fascia dell'access prime time di Rai3, dove negli anni '90 aveva già riscosso successo con 'Il portalettere'. La trasmissione si propone come un'alternativa affascinante all'informazione tradizionale, offrendo momenti di riflessione e intrattenimento in un contesto unico.

Il programma andrà in onda anche su Rai Italia, il canale Rai per l'estero, permettendo così a un pubblico internazionale di apprezzare le bellezze di Roma e le conversazioni a bordo. Chiambretti sottolinea l'importanza di adattarsi alle condizioni meteorologiche: quando il meteo lo consentirà, le riprese avverranno all'aperto sul ponte; in caso contrario, all'interno della barca, arredata e illuminata per garantire un'atmosfera accogliente.

Con 'Finché la barca va', Piero Chiambretti invita il pubblico a salire a bordo per un viaggio attraverso la storia, la cultura e l'attualità, navigando insieme sulle acque del Tevere e della vita.

