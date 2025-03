Indian Wells: Successi per Arnaldi e Gigante; eliminati Sonego, Darderi e Zeppieri

Nella giornata odierna al Masters 1000 di Indian Wells, i tennisti italiani hanno vissuto emozioni contrastanti. Matteo Arnaldi e Matteo Gigante hanno superato il primo turno, mentre Lorenzo Sonego, Luciano Darderi e Giulio Zeppieri sono stati eliminati.

Matteo Arnaldi, attualmente numero 35 del ranking ATP, ha affrontato l'americano Aleksandar Kovacevic, numero 94. In un match combattuto, Arnaldi ha prevalso con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-4. Al secondo turno, sfiderà il russo Andrey Rublev, ottavo nel ranking mondiale.

Matteo Gigante, proveniente dalle qualificazioni e attualmente al 217° posto del ranking, ha ottenuto una vittoria significativa contro l'argentino Sebastián Báez, numero 34 ATP. Dopo aver perso il primo set 3-6, Gigante ha ribaltato la situazione vincendo i successivi set 6-1, 6-4. Ora lo attende un incontro impegnativo contro l'americano Taylor Fritz, quarto nel ranking mondiale.

Lorenzo Sonego, numero 37 ATP, è stato sconfitto dal belga David Goffin con un punteggio di 6-4, 7-5, uscendo così al primo turno. Anche Luciano Darderi, attualmente al 60° posto del ranking, è stato eliminato dal francese Hugo Gaston, che ha prevalso con un doppio 6-3. Giulio Zeppieri, numero 394 ATP, ha ceduto all'australiano Adam Walton in due set, 7-5, 6-1.

Nel torneo di doppio femminile, le azzurre Jasmine Paolini e Sara Errani, medaglie d'oro nel doppio alle Olimpiadi di Parigi 2024, sono state eliminate al primo turno. La coppia italiana è stata sconfitta in due set, 6-4, 6-0, dal duo composto dall'americana Asia Muhammad e dall'olandese Demi Schuurs.

Da segnalare l'assenza di Jannik Sinner al torneo di Indian Wells. Il numero uno italiano non parteciperà al Masters californiano a causa di una squalifica di tre mesi per doping, dovuta a due test positivi al clostebol durante il torneo dell'anno precedente. Sinner potrà tornare ad allenarsi ufficialmente a partire dal 13 aprile e prevede di rientrare in competizione al Masters 1000 di Roma, con la sospensione che terminerà il 4 maggio 2025.

Matteo Berrettini, testa di serie numero 28, farà il suo esordio nel torneo affrontando l'australiano Christopher O'Connell. L'incontro è previsto per oggi sullo Stadium 3 non prima delle ore 21:00 italiane.

Il Masters 1000 di Indian Wells prosegue con alti e bassi per i tennisti italiani, tra sorprese positive e eliminazioni inattese.

