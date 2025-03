CUFFIE DA GIOCO AVANZATE PS5: RIG 900 MAX HS

LE CUFFIE DA GIOCO WIRELESS RIG PIÙ AVANZATE ARRIVA SULLA CONSOLE PLAYSTATION5: RIG 900 MAX HS

CON WIRELESS DUAL-MODE, DOCK DI RICARICA E PERSONALIZZAZIONE AVANZATA TRAMITE UN'APP DEDICATA.

NACON, leader nel settore degli accessori per videogiochi di alta qualità e casa madre del marchio audio RIG, è lieta di annunciare l'arrivo di RIG 900 MAX HS, con licenza ufficiale per la console PlayStation5. Dotato della migliore tecnologia wireless a bassa latenza a 2,4 GHz e di Bluetooth 5.2 e abbinato a una base di ricarica continua, il 900 MAX HS consente di giocare in modalità wireless su tutti i dispositivi preferiti.

Il 900 MAX HS eccelle anche nelle prestazioni audio, producendo un audio accurato grazie a driver da 40 mm potenziati dalla base e ad alta sensibilità che forniscono un volume maggiore con una minore distorsione. Il design avanzato della camera acustica migliora la qualità dell'ascolto e riduce l'affaticamento dell'audio, rendendolo una scelta perfetta per giocare tutto il giorno.

Inoltre, vanta un microfono omnidirezionale ottimizzato per la chat, abbinato alla tecnologia di reiezione del rumore. La funzione flip-to-mute integrata migliora ulteriormente la versatilità, consentendo ai giocatori di rispondere alle chiamate e comunicare con la propria squadra senza soluzione di continuità.

“La 900 MAX è stata una delle nostre cuffie più recensite, ottenendo ampi consensi sia dalla critica che dai giocatori”, ha dichiarato Jack Reynolds, Head of Brand di RIG ‘Siamo entusiasti di portare una delle nostre migliori cuffie sulla console PlayStation 5, offrendo ai giocatori comfort, prestazioni e versatilità.

