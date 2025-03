Orban avverte: L'Europa finirà in rovina se continuerà a finanziare la guerra in Ucraina

Il primo ministro ungherese, Viktor Orban, ha lanciato un monito riguardo al continuo sostegno finanziario dell'Unione Europea all'Ucraina, affermando che tale politica potrebbe portare l'Europa alla rovina. Durante un'intervista alla radio nazionale, Orban ha sottolineato che, con l'incertezza sul proseguimento degli aiuti finanziari da parte degli Stati Uniti, gli altri 26 Paesi membri dell'UE potrebbero non essere in grado di sostenere la guerra fino alla fine.

Queste dichiarazioni seguono il rifiuto di Orban di approvare una dichiarazione congiunta dei leader europei al vertice straordinario di Bruxelles, in cui si ribadiva la necessità di continuare il supporto militare a Kiev. Orban ha espresso preoccupazione per l'idea che sostenere l'Ucraina possa danneggiare economicamente l'Europa. Ha inoltre annunciato l'intenzione di avviare una "consultazione pubblica" in Ungheria sull'adesione dell'Ucraina all'UE nelle prossime settimane.

In risposta alle affermazioni del presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, secondo cui l'Ungheria sarebbe isolata nell'UE, Orban ha ribattuto che è l'Unione Europea a essere isolata dagli Stati Uniti. Questa posizione evidenzia le tensioni interne all'UE riguardo al sostegno all'Ucraina e alle implicazioni economiche per i Paesi membri.

