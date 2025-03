Italia divisa tra caldo e nubifragi: le previsioni meteo

Oggi, venerdì 7 marzo 2025, l'Italia presenta condizioni meteorologiche contrastanti: mentre il Centro-Nord gode di un clima soleggiato e temperature primaverili, il Sud affronta maltempo con piogge intense e nubifragi.

Nord e Centro : Cielo sereno e temperature miti, con massime che possono raggiungere i 20°C, soprattutto in Lombardia.

Sud: Maltempo significativo in Sicilia e Calabria meridionale, con piogge intense e rischio di nubifragi.

Un ciclone in formazione tra Portogallo, Spagna e Francia è atteso sull'Italia da domenica sera, portando piogge diffuse e nevicate sulle Alpi oltre i 1500 metri.

Previsioni Meteo:

Venerdì 7 marzo: Nord: Soleggiato con clima primaverile. Centro: Cielo sereno; possibili piogge in Sardegna. Sud: Nubi sparse; forte maltempo su Sicilia e Calabria meridionale.

Sabato 8 marzo: Nord: Soleggiato con leggere velature; clima primaverile. Centro: Velature e clima mite. Sud: Residue piogge, specialmente sulle regioni ioniche.

Domenica 9 marzo: Nord: Peggioramento dal pomeriggio. Centro: Velato con clima mite; peggiora in serata. Sud: Cielo velato.



Da lunedì, attese piogge frequenti su gran parte del Paese, con temperature massime in calo tra 13°C e 15°C. Si raccomanda di consultare le previsioni locali e prestare attenzione alle allerte meteo, soprattutto nelle regioni meridionali.

