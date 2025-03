Sciopero generale 8 marzo 2025: trasporti, scuola e sanità a rischio

Sabato 8 marzo 2025, in concomitanza con la Giornata internazionale della donna, è previsto uno sciopero generale nazionale che coinvolgerà diversi settori, con possibili disagi per i cittadini.

Settore dei trasporti

Trasporto ferroviario: Lo sciopero inizierà alle 21:00 di venerdì 7 marzo e terminerà alle 21:00 di sabato 8 marzo. Durante questo periodo, i treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Saranno garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie 6:00-9:00 e 18:00-21:00 dei giorni feriali.

Trasporto aereo: L'agitazione interesserà l'intera giornata dell'8 marzo, con possibili ritardi e cancellazioni dei voli sul territorio nazionale. Sono previste fasce orarie di tutela dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00, durante le quali i voli saranno comunque effettuati.

Autostrade: Lo sciopero coinvolgerà il personale autostradale dalle 22:00 del 7 marzo alle 22:00 dell'8 marzo, con possibili disagi ai caselli e rallentamenti lungo la rete autostradale.

Settore dell'istruzione e della ricerca

La Flc Cgil ha proclamato uno sciopero per l'intera giornata dell'8 marzo, coinvolgendo scuole, università e istituti di ricerca. Questo potrebbe causare sospensioni delle lezioni e disagi per studenti e personale scolastico.

Settore sanitario

Nella sanità privata, i Cobas hanno indetto uno sciopero per l'intera giornata dell'8 marzo. Saranno comunque garantiti i livelli minimi di attività, assicurando le prestazioni essenziali nei reparti di pronto soccorso, medicina e chirurgia d'urgenza, rianimazione e terapie intensive. Potrebbero verificarsi ritardi o sospensioni in servizi non urgenti o programmati.

Sindacati coinvolti

Lo sciopero è stato proclamato da diverse sigle sindacali autonome, tra cui Usi-Cit, Slai-Cobas, Cub, Usb, Adl Cobas, Clap e Orsa Trasporti. Si consiglia ai cittadini di informarsi presso le aziende di trasporto e gli enti di riferimento per aggiornamenti e dettagli sulle modalità dello sciopero e sui servizi garantiti.

Sciopero dei trasporti pubblici oggi 24 febbraio: orari e fasce di garanzia da Roma a Milano - Oggi, lunedì 24 febbraio 2025, il trasporto pubblico locale in Italia è interessato da uno sciopero nazionale di 24 ore, indetto dai sindacati di base. La protesta riguarda autobus, metropolitane e tram in diverse città, con modalità e orari specifici per ciascuna località.

Ikea: sindacati proclamano sciopero di 24 ore per il mancato riconoscimento del valore dei dipendenti - I sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno proclamato uno sciopero di 24 ore per i dipendenti di Ikea, suddiviso in 8 ore a livello nazionale e 16 ore a livello territoriale. La decisione segue l'interruzione delle trattative per il rinnovo del contratto integrativo aziendale con la multinazionale svedese.

Sciopero del 5 febbraio 2025: Trenord e servizi aeroportuali a rischio in Lombardia - Oggi, mercoledì 5 febbraio 2025, la Lombardia affronta significativi disagi nel trasporto ferroviario e aereo a causa di due scioperi distinti.Sciopero TrenordIl sindacato ORSA ha indetto uno sciopero di 23 ore, dalle 3:00 del 5 febbraio alle 2:00 del 6 febbraio, che interessa i servizi Regionale, Suburbano, Aeroportuale e di Lunga Percorrenza di Trenord.