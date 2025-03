MSI a Didacta: Soluzioni per l'Education

MSI Italia porta la sua offerta per il mondo Education a Fiera Didacta

L’azienda sarà a Firenze, all’appuntamento annuale per la scuola del futuro, con un suo stand e nell’area espositiva di MR Digital

MSI annuncia oggi la propria partecipazione alla prossima edizione di Fiera Didacta Firenze, che dal 12 al 14 marzo animerà i locali della Fortezza da Basso. L’azienda sarà presente all’appuntamento annuale sulla formazione e l’innovazione del mondo della scuola con un suo stand e all’interno dell’area espositivo di MR Digital, spazi in cui sarà possibile toccare con mano i prodotti MSI per il mondo Education.

Allo stand MSI ( stand J51, Padiglione Spadolini, piano terra ) si potrà scoprire una selezione di prodotti per studenti e docenti e anche partecipare a diverse attività formative e di approfondimento per scoprire come i prodotti MSI possono trasformare l’apprendimento nelle scuole, offrendo soluzioni innovative e performanti per studenti e docenti: il 12 marzo alle 11:30 si terrà il workshop “I prodotti MSI per il mondo Scuola e l’uso del Coding”, mentre alle 15:00 inizierà l’incontro dal titolo “La gamification per la formazione B2B” e alle 16:00 inizierà l’evento “L'intelligenza artificiale nell'era della Digitalizzazione Scolastica”; il 13 marzo alle 9:30 si parlerà di AI durante l’incontro “L’intelligenza artificiale e MSI” e, dalle 11:00, durante il workshop “L'intelligenza artificiale nell'era della Digitalizzazione Scolastica”, mentre alle 15:00 MSI e Niva Scuola Digitale daranno vita all’incontro “Tecnologia e Didattica: Il Ruolo delle Aziende Tecnologiche nel Futuro della Scuola”; il 14 marzo, infine, sarà possibile partecipare al workshop “MSI e la realtà virtuale con META” delle 11:00, all’appuntamento “Tecnologia e Didattica: Il Ruolo delle Aziende Tecnologiche nel Futuro della Scuola” delle 12:00 e all’evento “L’intelligenza artificiale e MSI” che si terrà alle 14:00.

Grazie alla collaborazione con MR Digital, inoltre, MSI sarà presente a Didacta anche con uno spazio dedicato ai suoi laptop all’interno dell’area espositiva di uno dei principali operatori del settore ( stand J13, Padiglione Spadolini, piano terra ), dove si potranno toccare con mano i dispositivi portatili dell’azienda per il mondo Education e partecipare all’incontro “Rivoluziona l'Istruzione con MSI: Tecnologia, STEAM, Apprendimento Interattivo e Sostenibilità” che si terrà il 13 marzo alle 16:00.

Inoltre, gli insegnanti che utilizzeranno la Carta del Docente per acquistare un laptop MSI Thin 15, Prestige 13 AI Evo oppure Modern 15 potranno accedere a una scontistica dedicata.

