Da oggi Mickey7 in esclusiva su Audible

Se l’uomo potesse morire e rinascere infinite volte, sarebbe ancora se stesso? E dove risiede l’essenza del sé: nei ricordi e nelle esperienze o nel corpo e nelle sue fattezze? Gli esseri umani sono la somma delle loro esperienze e dei loro sogni o sono un conglomerato di cellule e DNA?

Sono gli interrogativi che pone Mickey7, il capolavoro di Edward Ashton (Fanucci), il cui audiolibro arriva oggi in esclusiva su Audible – società Amazon tra i maggiori player nella produzione e distribuzione di audio entertainment di qualità (audiolibri, podcast e serie audio) - con la narrazione di Stefano Crescentini, doppiatore di Robert Pattinson in Mickey 17, il nuovo film di Bong Joon-ho tratto dal romanzo. Una storia avvincente che esplora i limiti della tecnologia, il senso dell’identità e il valore della sopravvivenza, insinuando nell’ascoltatore dilemmi etici sul valore della vita e considerazioni filosofiche sull’unicità del sé.

L’audiolibro segue le vicende di Mickey Barnes, un "sacrificabile", impiegato nella pericolosa missione di colonizzazione del pianeta ghiacciato Niflheim. Ogni volta che Mickey muore, un nuovo clone viene generato con i suoi ricordi, ma quando si ritrova faccia a faccia con il suo doppio, Mickey8, la sua esistenza (e la missione stessa) viene messa in discussione. La vita su Niflheim è in continuo peggioramento: l’atmosfera è inadatta agli esseri umani, il cibo scarseggia e le specie autoctone sono sempre più curiose nei confronti dei nuovi vicini, il che spinge il comandante Marshall a temerli. In ultima analisi, la sopravvivenza di entrambe le forme di vita è nelle mani di Mickey7. A patto che riesca a non morire per sempre.

“Leggere questo audiolibro è stata un’esperienza nuova e affascinante. Mantenere l’intensità della narrazione solo con la voce è stata una vera sfida. Nell'interpretare Mickey 7 ho cercato da un lato di differenziarlo dal suo clone, Mickey8, e dall’altro di permettere all’ascoltatore di empatizzare con entrambi i personaggi” ha dichiarato Stefano Crescentini.

QUANTO C’È DI POSSIBILE NELL’UNIVERSO FANTASCIENTIFICO DI MICKEY7 SECONDO L’ANALISI DI ADRIAN FARTADE[1]

Per analizzare i possibili scenari del futuro distopico immaginato da Ashton in Mickey7, Audible ha chiesto ad Adrian Fartade di puntualizzare in che direzione sta andando l’umanità, tra esplorazioni spaziali, sfruttamento di risorse su nuovi pianeti e potenziali repliche umane.

Alla conquista dello spazio: nuovi avamposti in altri luoghi rispetto alla Terra

“Anche se non abbiamo al momento alcuna tecnologia che potrebbe permetterci di andare a creare avamposti e colonie su mondi intorno ad altre stelle, per la prima volta, l’umanità è vicina a poter creare davvero avamposti oltre la Terra, come per esempio sulla Luna e in futuro su Marte! Sono in arrivo già nei prossimi anni nuove missioni sulla Luna, tramite il programma Artemis, per esempio, ed è noto a tutti l’interesse della NASA nei confronti di Marte.”

Basi modulari e rifornimenti provenienti dal nuovo pianeta da esplorare

“Come correttamente riporta Edward Ashton, per riuscire a sopravvivere su altri mondi, non potremo fare troppo affidamento solo su rifornimenti di prodotti e risorse che provengono dalla Terra. Nelle esplorazioni future sarà indispensabile capire come mettere a frutto le risorse locali. La base su Niflheim dell’audiolibro riflette benissimo questa necessità, non solo è progettata per sfruttare i prodotti del nuovo pianeta ma è strutturata in moduli, in modo che se una parte della base viene compromessa, si può isolare e non mettere a repentaglio tutto l'equipaggio e l’intera missione. La scienza sta già lavorando in questa direzione e molte delle prossime missioni saranno incentrate sulla raccolta di risorse da usare sul posto.”

Per il momento nessuna replica umana, ma robot guidati a distanza con l’IA

“Rispetto alla stampa 3D l’umanità ha compiuto progressi straordinari, ma siamo ancora lontani dalla possibilità di replicare corpi umani. Il progresso sembra orientarsi verso uno scenario abitato da robot comandati da remoto tramite realtà virtuale, capaci di operare in ambienti estremi con maggiore resistenza ed efficienza rispetto al corpo umano. Sarà possibile impiegare i robot per le missioni rischiose, invece di persone in carne e ossa sacrificabili, anche se siamo ancora nell’infanzia di queste tecnologie, sono già stati fatti esperimenti di guida di robot da remoto, tramite realtà virtuale, inclusa una realizzata dall’astronauta italiano Luca Parmitano.”

Gli autori di fantascienza disponibili su Audible.it consigliati per continuare ad esplorare nuovi mondi e universi lontani

“La fantascienza ha spesso esplorato il rapporto tra umanità e tecnologia, con autori straordinari come Philip K. Dick o Kurt Vonnegut, che hanno affrontato le conseguenze sociali dell'automazione che sostituisce il lavoro umano. Meno noto ma altrettanto interessante è Kim Stanley Robinson, e vale la pena riscoprire le opere di Ursula K. Le Guin, una delle più grandi autrici del Novecento, che nei suoi romanzi ha esplorato con profondità temi legati all’identità e al rapporto tra umani e tecnologia”.

Stefano Crescentini e Adrian Fartade presenteranno al pubblico Mickey7, sabato 5 aprile alle 15:30 nella Sala Grande del Circolo dei lettori, in via Giambattista Bogino, 9 a Torino.