Apple MacBook Air M4 è ufficiale

Con un'evoluzione significativa, Apple ha svelato il rinnovato MacBook Air, una macchina che trascende le aspettative grazie all'integrazione del rivoluzionario chip M4, un incremento dell'autonomia che raggiunge le 18 ore, l'introduzione di una fotocamera da 12 megapixel arricchita dalla funzione di Inquadratura automatica e un supporto ampliato per schermi esterni.

La casa di Cupertino ha inoltre reso questo gioiello tecnologico più accessibile, proponendolo a un prezzo di partenza di 1.249 euro (o 1.119 euro per il settore educativo), una riduzione di 100 euro rispetto alla generazione precedente. A queste innovazioni tecniche si affianca una rivisitazione estetica, con l'aggiunta di una nuova sfumatura celeste che va ad arricchire la palette cromatica esistente, composta da mezzanotte, galassia e argento. Disponibile nelle varianti da 13 e 15 pollici, il nuovo MacBook Air è immediatamente preordinabile e farà il suo ingresso nei punti vendita a partire dal 12 marzo.

Il cuore pulsante di questo dispositivo è il chip M4, un processore ingegnerizzato per superare i modelli precedenti in termini di performance. Apple sostiene che il nuovo MacBook Air sia fino a due volte più veloce rispetto alla versione con M1 e fino a 23 volte più rapido rispetto ai modelli alimentati da processori Intel. Il chip M4, con la sua CPU a 10 core e GPU fino a 10 core, supporta fino a 32 GB di memoria unificata, una configurazione pensata per garantire una fluidità impeccabile sia nelle attività quotidiane che in quelle più complesse come l'editing di immagini e video o la gestione di fogli di calcolo di grandi dimensioni.

Un ulteriore passo avanti è rappresentato dal Neural Engine, che accelera le operazioni basate sull'intelligenza artificiale, come il ritocco automatico delle immagini e la riduzione del rumore nei video, con un incremento della velocità fino a tre volte rispetto al modello M1. Il design del MacBook Air, caratterizzato da un profilo sottile e leggero e dall'assenza di ventole per una dissipazione del calore silenziosa, rimane invariato. In termini di connettività, il nuovo MacBook Air supporta ora fino a due monitor esterni, una novità che ne aumenta la versatilità. Sul fronte multimediale, la fotocamera frontale è stata aggiornata a 12MP e supporta la funzione Center Stage con inquadratura automatica, oltre alla modalità Panoramica Scrivania.

L'audio è gestito da un sistema a tre microfoni con cancellazione del rumore e un impianto audio compatibile con Dolby Atmos. Il MacBook Air con M4 supporta Apple Intelligence, il nuovo ecosistema di intelligenza artificiale integrato in macOS Sequoia, che include funzionalità come Image Playground e strumenti avanzati per la scrittura e l'editing. Apple Intelligence può essere utilizzato direttamente all'interno di Siri o degli strumenti di scrittura, senza necessità di creare un account.

Con macOS Sequoia, arrivano anche miglioramenti alla navigazione in Safari, una nuova app per la gestione delle password e una modalità Gioco ottimizzata. Il nuovo MacBook Air è realizzato con oltre il 55% di materiali riciclati, un primato per i computer Apple, e l'azienda ribadisce il suo impegno verso la neutralità carbonica entro il 2030.

