ATP Indian Wells: eliminati Cobolli e Nardi al primo turno

Flavio Cobolli e Luca Nardi sono stati eliminati al primo turno del torneo ATP 1000 di Indian Wells, in California. Cobolli, 22enne fiorentino e numero 40 del mondo, ha perso contro lo statunitense Colton Smith, numero 261 ATP e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 3-6, 6-2, 6-2.

Luca Nardi, numero 83 del ranking, è stato sconfitto dal britannico Cameron Norrie, ex numero 8 al mondo e attualmente 77esimo, con un netto 6-0, 6-3 in poco più di un'ora di gioco. Questi risultati rappresentano una delusione per il tennis italiano, con l'uscita prematura dei due giovani talenti dal prestigioso torneo californiano.

