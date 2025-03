Polaroid | disponibili Now e Now+ Generation 3

Polaroid presenta Now e Now+ Generation 3: scatti più nitidi, migliori in piena luce

Polaroid Now Generation 3 è la classica fotocamera istantanea analogica, progettata per garantire scatti ancora più nitidi in diverse condizioni di luce. Grazie a una nuova e migliore posizione del misuratore di luce, a un sensore di distanza migliorato e a un sistema di messa a fuoco automatica a doppia lente aggiornato, offre prestazioni ancora superiori. Dispone inoltre di supporto per treppiede integrato, compatibilità con filtri, modalità di autoscatto e di doppia esposizione. Il tutto racchiuso in un design iconico Polaroid, realizzato con il 40% di materiali riciclati.

Polaroid Now Generation 3 è disponibile in cinque nuovi colori, ricaricabile con USB-C e compatibile con la pellicola Polaroid i-Type per catturare la vita reale in iconiche foto Polaroid a grandezza naturale.

Esposizioni ottimizzate per scattare foto più nitide in piena luce

Grazie ai miglioramenti apportati al sensore, al flash e all'autofocus, la fotocamera Now Generation 3 scatta foto nitide anche in giornate super soleggiate.

Scatta pellicole Polaroid originali a grandezza naturale

Catturate la vita moderna con l'estetica originale Polaroid. E vedete ogni dettaglio di ogni immagine sul nostro iconico i-Type a grandezza naturale.

Design iconico Polaroid

Il classico look Polaroid che generazioni hanno imparato a conoscere e amare, ora realizzato con materiali più adatti al futuro.

Autofocus a due lenti = doppia nitidezza

Il sistema di messa a fuoco automatica a due lenti della Polaroid Now Generation 3 sceglie l'obiettivo giusto per lo scatto. Catturare il momento è semplice come fare clic sul grande pulsante di scatto rosso.

Polaroid Now+ Generation 3 porta la creatività a un nuovo livello grazie alla connessione con l'app Polaroid. Offre accesso a funzioni avanzate come la priorità di apertura, controlli remoti, doppia esposizione, autoscatto e modalità manuale. Il tutto si combina con un sistema di messa a fuoco automatica a doppia lente ottimizzato, che assicura scatti più nitidi anche in condizioni di luce intensa. Il risultato? Un'iconica fotocamera dal design classico, impreziosita da tecnologia all’avanguardia.

Polaroid Now+ Generation 3 è disponibile in tre nuovi colori, realizzata con il 40% di materiali riciclati e compatibile con l'iconica pellicola Polaroid i-Type a grandezza naturale.

Esposizioni ottimizzate per scattare foto più nitide in piena luce

Grazie ai miglioramenti apportati al sensore, al flash e all'autofocus, la Now+ Gen 3 scatta foto più nitide, anche nelle giornate di sole.

App collegata per una maggiore potenza creativa

I controlli manuali, la priorità di apertura, i controlli remoti, le doppie esposizioni e altro ancora sono tutti sbloccati quando si collega il Now+ con l'app Polaroid.

Design iconico Polaroid

L’iconico design Polaroid, amato da generazioni, ora prende vita con materiali più sostenibili, pensati per il futuro.

Scatta pellicole Polaroid originali a pieno formato

Immortalate la vita di oggi con l’inconfondibile estetica Polaroid. E scoprite ogni dettaglio in grande formato sulla nostra iconica pellicola i-Type.

Doppia nitidezza con l’autofocus a doppia lente

Il sistema di messa a fuoco automatica a doppia lente della Polaroid Now+ seleziona l'obiettivo ideale per ogni scatto. Catturare il momento è facile: basta un clic sul grande pulsante di scatto rosso.

Prezzi e disponibilità

Polaroid Now & Now+ Generation 3 sono già disponibili all’acquisto rispettivamente a 129,99 euro e 149,99 euro

Polaroid continua a rivoluzionare la creatività - Ecco le nuove pellicole sostenibili e una innovativa stampante istantanea 4x6 Polaroid è orgogliosa di annunciare le sue pellicole Green 600 Film - Reclaimed Series e la stampante fotografica portatile Hi-Print 4x6. Le pellicole Green 600 Film – Reclaimed Series rappresentano un passo avanti nel mondo della fotografia istantanea ecologica.

Con la nuova Polaroid Go Gen 2 scatta l'estate - L’azienda, oltre ad una nuova variante di colore, ha introdotto recentemente una serie di novità interessanti nella sua più piccola macchina fotografica analogica istantanea che la rendono il must have della bella stagione. Chissà in quanti posti andrete e quanti momenti delle prossime vacanze estive vorrete conservare gelosamente! Per supportarvi in questa avventura, Polaroid ha rifatto il look tecnologico alla sua fotocamera istantanea più piccola, introducendo anche la colorazione Blu, nuova variante che ricorda i colori del mare ed è pronta a seguirvi ovunque.

San Valentino: le idee regalo di Polaroid - Scatta e condividi l'amore: Polaroid è il regalo perfetto per San Valentino Il giorno della festa degli innamorati è un’occasione per creare ricordi romantici di coppia, come una foto o una playlist personalizzata. Per agevolare nella scelta del prodotto Polaroid preferito, l’azienda ha attivato delle esclusive promozioni sulle instant camera, le mini printer e gli speaker portatili più trendy e desiderati del momento.