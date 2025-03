Meloni al Consiglio Europeo: l'Italia valuta con cautela il piano ReArm Europe

Oggi la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni partecipa al Consiglio Europeo straordinario a Bruxelles, focalizzato sul sostegno all'Ucraina e sulla difesa dell'Unione Europea. L'incontro segue la proposta della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, del piano "ReArm Europe", che mira a mobilitare fino a 800 miliardi di euro per potenziare le capacità difensive europee e rispondere alle esigenze immediate dell'Ucraina.

Fonti governative italiane hanno espresso accordo sul non rendere obbligatorio l'uso dei fondi di coesione per la difesa, sottolineando la necessità di utilizzare tali risorse esclusivamente per la coesione territoriale. È importante comprendere come saranno finalizzati i 650 miliardi previsti dal piano e valutare attentamente l'impatto sull'indebitamento nazionale. L'Italia riconosce la necessità di rafforzare la difesa europea, ma ritiene essenziale approfondire gli aspetti tecnici del progetto per valutarne l'effettiva realizzazione e gli impatti economici.

Il Ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha invitato alla prudenza, affermando che la difesa europea richiede un programma meditato di investimenti in infrastrutture militari sensate, evitando decisioni affrettate prive di logica. Ha sottolineato l'importanza di mantenere la calma e assumere impegni ponderati, poiché la costruzione della sicurezza è un problema serio che necessita di investimenti mirati e seri.

All'interno del governo italiano emergono posizioni diverse sul tema della difesa europea. Il Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, si è detto convinto che l'Italia possa investire di più in difesa senza indebitarsi, criticando il piano di riarmo proposto da von der Leyen e sostenendo che l'interesse nazionale non sia quello di accumulare debito per l'acquisto di armamenti all'estero. Salvini ha invece proposto di migliorare la remunerazione e aumentare le assunzioni nelle forze armate e nelle forze dell'ordine. Il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, si è dichiarato assolutamente favorevole alla difesa europea, definendola un sogno di De Gasperi e Berlusconi, e ha sottolineato la necessità di aumentare le spese per la NATO.

Durante il vertice odierno, Meloni ribadirà la necessità di incrementare le spese per la difesa, cercando al contempo di mantenere l'unità all'interno della maggioranza di governo su questo delicato tema.

Nuove Misure del Governo Meloni: Bonus e Sconti su bollette luce e gas per famiglie e imprese - Il governo italiano ha approvato un pacchetto di misure del valore di circa 3 miliardi di euro per aiutare famiglie e imprese a far fronte ai crescenti costi dell'energia. Il provvedimento, annunciato dal Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, prevede interventi "urgenti in favore di famiglie e imprese" per "agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica e gas".

Nuova ondata di attacchi hacker: colpiti ministeri, trasporti e sito della premier Meloni - Il gruppo di hacker filorussi NoName057(16) ha lanciato una serie di attacchi informatici contro siti web italiani per il settimo giorno consecutivo. Tra i bersagli odierni figurano i siti dei Ministeri degli Esteri e delle Imprese e del Made in Italy, l'Aeronautica Militare e il sito personale della premier Giorgia Meloni.

Meloni al vertice di Parigi: dubbi sull’invio di truppe UE in Ucraina, necessaria strategia con gli USA - La premier italiana Giorgia Meloni ha partecipato oggi a un vertice a Parigi, convocato dal presidente francese Emmanuel Macron, per discutere della situazione in Ucraina. All'incontro erano presenti anche il primo ministro britannico Keir Starmer, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il primo ministro polacco Donald Tusk, il premier spagnolo Pedro Sánchez, il segretario generale della NATO Mark Rutte e i vertici dell'Unione Europea Ursula von der Leyen e António Costa.