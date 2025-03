Donald Trump al Congresso: L'America è tornata - VIDEO

Il 5 marzo 2025, il presidente Donald Trump ha pronunciato un discorso di un'ora e 40 minuti davanti al Congresso degli Stati Uniti, stabilendo un nuovo record per la durata di un intervento presidenziale. Ha aperto il suo intervento con l'affermazione "America is back", sottolineando i risultati ottenuti nei primi 45 giorni del suo secondo mandato.

Tra le principali iniziative menzionate, Trump ha evidenziato l'uscita degli Stati Uniti dall'Accordo di Parigi sul clima e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ha anche lodato Elon Musk per il suo ruolo alla guida del Dipartimento per l'Efficienza del Governo, sottolineando l'importanza dei tagli alla spesa pubblica.

Riguardo alla politica estera, il presidente ha riferito di aver ricevuto una lettera dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nella quale quest'ultimo si dichiarava pronto a negoziare un accordo sui minerali. Trump ha anche affermato di aver ricevuto segnali positivi dalla Russia riguardo a una possibile pace in Ucraina.

Sul fronte economico, Trump ha annunciato l'intenzione di imporre nuove tariffe su paesi come Messico, Canada e Cina, riconoscendo che tali misure potrebbero causare "qualche scompiglio" iniziale. Ha inoltre ribadito la volontà di riprendere il controllo del Canale di Panama e ha espresso l'intenzione di acquisire la Groenlandia, definendola strategicamente importante per la sicurezza nazionale.

Il discorso ha suscitato reazioni contrastanti: mentre i membri repubblicani hanno accolto con entusiasmo le dichiarazioni di Trump, alcuni deputati democratici hanno protestato, portando all'espulsione del deputato Al Green dall'aula dopo ripetute interruzioni.

