Regno Unito: nuove regole per i viaggiatori, introdotta l'Electronic Travel Authorisation (ETA)

A partire dal 2 aprile 2025, chiunque desideri recarsi nel Regno Unito dovrà ottenere l'Electronic Travel Authorisation (ETA), un'autorizzazione elettronica obbligatoria per l'ingresso nel Paese. Le domande per l'ETA possono essere presentate a partire da oggi, 5 marzo 2025.

L'ETA è un'autorizzazione elettronica al viaggio, simile all'ESTA degli Stati Uniti, introdotta per rafforzare la sicurezza delle frontiere britanniche. Non è un visto, ma consente ai viaggiatori esenti da visto di entrare nel Regno Unito per soggiorni brevi, fino a sei mesi.

Chi deve richiedere l'ETA?

Tutti i cittadini italiani e degli altri Paesi dell'Unione Europea che intendono recarsi nel Regno Unito per turismo, affari o visite a familiari e amici devono ottenere l'ETA. Anche i minori sono tenuti a richiederla. Sono esentati dall'obbligo i cittadini britannici e irlandesi, nonché coloro che possiedono un permesso di soggiorno valido nel Regno Unito, come il pre-settled o settled status.

La richiesta dell'ETA può essere effettuata online tramite il sito del governo britannico o attraverso l'app ufficiale "UK ETA", disponibile su Google Play e Apple App Store. Il costo dell'ETA è attualmente di 10 sterline (circa 12 euro). La procedura richiede:

Dati del passaporto

Informazioni di contatto

Una fotografia digitale conforme alle specifiche

Pagamento della tariffa

La maggior parte delle richieste viene elaborata in pochi minuti, ma è consigliabile presentare la domanda almeno tre giorni prima della partenza per evitare eventuali ritardi dovuti a verifiche supplementari.

L'ETA è valida per due anni o fino alla scadenza del passaporto associato, se precedente. Consente ingressi multipli nel Regno Unito, con soggiorni fino a sei mesi consecutivi. Se il passaporto scade prima dei due anni, sarà necessario richiedere una nuova ETA con il nuovo documento.

Cosa fare in caso di rifiuto dell'ETA

Se la domanda di ETA viene respinta, il richiedente sarà informato del motivo del rifiuto e potrà presentare una nuova domanda. In caso di ulteriore rifiuto, sarà necessario richiedere un visto per entrare nel Regno Unito, poiché non è previsto un processo di ricorso per le domande di ETA respinte.

Il governo britannico ha previsto un'esenzione temporanea dall'obbligo di ETA per i passeggeri in transito che non attraversano il controllo di frontiera del Regno Unito. Tuttavia, questa esenzione è soggetta a revisione e potrebbe essere modificata in futuro. I passeggeri che devono attraversare il controllo di frontiera durante il transito dovranno comunque richiedere l'ETA, se richiesto per la loro nazionalità.

Il costo dell'ETA è soggetto a revisione periodica e potrebbe aumentare a 16 sterline nel prossimo futuro. Questo incremento mira a ridurre la dipendenza dal finanziamento dei contribuenti britannici per il sistema di migrazione e gestione delle frontiere. Per ulteriori informazioni e per presentare la domanda di ETA, è possibile consultare il sito ufficiale del governo britannico.

