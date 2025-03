Millie Bobby Brown denuncia il bullismo mediatico sul suo aspetto fisico: Non mi scuso per essere cresciuta

Millie Bobby Brown, nota per il ruolo di Undici nella serie "Stranger Things", ha recentemente affrontato critiche riguardanti il suo aspetto fisico. A 21 anni, l'attrice è stata oggetto di articoli e commenti che la accusavano di sembrare più matura della sua età. In risposta, Brown ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram, esprimendo il suo disappunto per l'attenzione negativa ricevuta.

Nel video, l'attrice ha dichiarato: "Ho iniziato in questo settore quando avevo 10 anni. Sono cresciuta davanti al mondo e, per qualche motivo, le persone non riescono a crescere con me." Ha sottolineato come alcuni si aspettino che mantenga l'aspetto della prima stagione di "Stranger Things" e che, non essendo così, sia diventata un bersaglio.

Brown ha citato titoli di articoli come "Perché i ragazzi della Generazione Z come Millie Bobby Brown invecchiano così male?" e "Cosa ha fatto Millie Bobby Brown alla sua faccia?", definendo tali contenuti come bullismo piuttosto che giornalismo. Ha espresso preoccupazione per il fatto che scrittori adulti dedichino tempo ad analizzare il suo aspetto e le sue scelte personali, trovando inquietante che alcuni di questi articoli siano scritti da donne.

L'attrice ha affermato con fermezza: "Mi rifiuto di scusarmi per essere cresciuta. Mi rifiuto di rimpicciolirmi per soddisfare le aspettative irrealistiche di persone che non riescono a sopportare di vedere una ragazza diventare una donna." Ha invitato la società a migliorare, non solo per lei, ma per ogni giovane donna che merita di crescere senza paura di essere giudicata per il semplice fatto di esistere.

La presa di posizione di Brown ha ricevuto sostegno da parte di colleghi e fan, che hanno elogiato il suo coraggio nel difendere il diritto delle giovani donne a crescere senza subire pressioni o critiche ingiustificate.

Attualmente, Millie Bobby Brown è impegnata nella promozione del suo nuovo film "The Electric State", in cui recita al fianco di Chris Pratt. Nonostante le critiche, continua a portare avanti la sua carriera con determinazione e autenticità.

