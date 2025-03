Civilization VII - disponibile l'aggiornamento 1.1.0

Firaxis ha rilasciato l'Aggiornamento 1.1.0 per Civilization VII, che include miglioramenti all'interfaccia utente, adeguamenti dell'intelligenza artificiale e altro, come parte degli aggiornamenti continuativi del gioco.

L'Aggiornamento 1.1.0 include una serie di migliorie basate su suggerimenti e feedback della community. Un elenco completo delle implementazioni apportate sarà condiviso al momento del rilascio, di seguito alcune delle novità che troverete nel gioco:

Una Nuova Meraviglia Naturale da scoprire: Triangolo delle Bermuda (gratis per tutti i giocatori)

Rifiniture e perfezionamenti all'interfaccia utente; risoluzione di problemi segnalati

Cambiamenti significativi al Percorso Retaggio Culturale e alle Vittorie nell’Epoca Moderna; i leader dell'IA saranno sicuramente favoriti nella conquista di una Vittoria Culturale (quindi aspettatevi meno gruppi di Esploratori!)

Possibilità di convertire le Città Sante nell'Epoca delle Esplorazioni. Tenete presente che quando i giocatori creano i loro gruppi di Missionari, i gruppi seguiranno sempre la Religione scelta dal giocatore

Le Unità Navali saranno in grado di distruggere la fazione degli Independent Powers delle coste

Bilanciamento per superare i diversi Cimeli

Perfezionamento delle azioni dell'Esercito

Risoluzione dei problemi segnalati nella modalità multiplayer e aggiunta di amici con account 2K

Per i giocatori su console: tutti gli aggiornamenti precedenti dall'Aggiornamento 1.0.1 e la Patch 1, 2 e 3 saranno implementati, oltre agli elementi sopra indicati

