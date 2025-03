Dai pomodori alle automobili: come i dazi di Trump possono aumentare i prezzi

I recenti dazi imposti dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, su prodotti importati da Messico, Canada e Cina potrebbero causare un aumento dei prezzi per le famiglie americane in diversi settori, tra cui alimentari, automobilistico, elettronica e carburanti.

Settore alimentare

Il 65% dei prodotti alimentari freschi negli Stati Uniti proviene dal Messico. Con l'introduzione dei dazi, si prevede un incremento dei prezzi di pomodori, avocado e fragole nelle prossime settimane. Inoltre, il 18% della birra consumata negli Stati Uniti è di importazione, con il Messico che fornisce quattro quinti di questa quota. I dazi del 25% potrebbero aumentare il costo di marchi popolari come Modelo Especial e Corona dal 4% al 12%.

Settore automobilistico

Le industrie automobilistiche statunitensi dipendono fortemente da componenti e veicoli prodotti in Canada e Messico. Ad esempio, nel 2024, quasi il 40% dei veicoli General Motors in Nord America è stato prodotto in questi due Paesi. I dazi del 25% potrebbero aumentare il prezzo di nuovi veicoli Ford o GM fino a 3.000 dollari.

Carburanti

Gli Stati Uniti importano il 60% del loro petrolio dal Canada. Sebbene i dazi sulle importazioni energetiche canadesi siano stati limitati al 10%, esiste la possibilità che ciò influisca sul prezzo della benzina per i consumatori americani.

Elettronica e materiali da costruzione

Le importazioni cinesi di componenti elettronici, come cellulari, computer e videogiochi, saranno soggette a dazi aumentati dal 10% al 20%. Inoltre, il 30% del legname utilizzato negli Stati Uniti proviene dal Canada; i dazi su questi prodotti potrebbero influire sul settore edilizio, aggravando la crisi dei costi abitativi per milioni di famiglie americane.

I dazi imposti dall'amministrazione Trump su Messico, Canada e Cina potrebbero avere un impatto significativo sui prezzi al consumo negli Stati Uniti, interessando vari settori dell'economia e incidendo sul costo della vita delle famiglie americane.

