Meteo, Primavera anticipata: sole e temperature in aumento fino a domenica

Da oggi, martedì 4 marzo 2025, l'Italia è interessata da un robusto anticiclone che garantisce condizioni meteorologiche stabili e soleggiate su gran parte del territorio nazionale.

Le temperature massime subiranno un incremento, attestandosi tra i 17°C e i 20°C da Nord a Sud, con valori fino a 3-6 gradi superiori alla media stagionale.

Previsioni Meteo

Martedì 4 marzo: Cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il Paese. Temperature massime intorno ai 16°C a Milano, 17°C a Roma, 17°C a Napoli e 16°C a Palermo.

Mercoledì 5 marzo: Condizioni stabili con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Temperature massime in lieve aumento , con punte di 18°C a Milano, 18°C a Roma, 18°C a Napoli e 17°C a Palermo.

Giovedì 6 marzo: Persistenza del bel tempo sul continente, mentre un peggioramento è atteso sulle Isole Maggiori. In Sardegna e Sicilia occidentale sono previste piogge anche intense a causa di una perturbazione proveniente dal Nord Africa.

Venerdì 7 marzo: Le precipitazioni interesseranno ancora Sardegna e Sicilia, mentre sul resto d'Italia continuerà il clima primaverile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Weekend (8-9 marzo): Sabato si prevede tempo stabile e soleggiato su gran parte del Paese. Domenica, un fronte atlantico in avvicinamento potrebbe causare un aumento della nuvolosità al Nord-Ovest, con possibili piogge dalla sera.

Questa fase di alta pressione favorisce un'escursione termica significativa tra le ore notturne e diurne, con mattinate fresche e pomeriggi miti. Lo zero termico sulle Alpi si attesterà tra i 2300 e i 2700 metri di quota, indicando temperature elevate anche in montagna.

Meteo, Maltempo in Italia: allerta gialla in cinque regioni - Oggi, giovedì 27 febbraio 2025, la Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo gialla per temporali, rischio idrogeologico e idraulico in cinque regioni italiane: Calabria, Campania, Emilia Romagna, Puglia e Sicilia. Questa decisione è stata presa a causa di una perturbazione in allontanamento verso est, che continua però a influenzare il medio Adriatico e il Sud del Paese.

Meteo, Ciclone sull'Italia: maltempo diffuso con piogge intense e nevicate - Un ciclone sta attraversando l'Italia, portando un'ondata di maltempo che interessa quasi tutte le regioni. Secondo le previsioni meteorologiche per oggi, mercoledì 26 febbraio 2025, le precipitazioni più intense colpiranno le regioni tirreniche e il Nord-Est.

Meteo, miglioramento del tempo in Italia: temperature in aumento e sole nel weekend - Oggi l'Italia si prepara a un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con temperature in aumento e sole su gran parte della Penisola a partire da domani. Dopo una recente ondata di freddo artico, che ora si dirige verso il Medio Oriente, il tempo è destinato a migliorare nelle prossime ore.