Recensione Realme 14 Pro+ 5G

Un Equilibrio Perfetto tra Design e Prestazioni

Oggi vi parlo del Realme 14 Pro+. Questo telefono rappresenta un significativo passo avanti nella gamma di smartphone di fascia media, con un perfetto bilanciamento tra design innovativo, prestazioni elevate e funzionalità avanzate. Dunque, questo dispositivo si distingue per la sua estetica accattivante, una scheda tecnica di tutto rispetto e un comparto fotografico versatile, rendendolo una scelta interessante per chi cerca uno smartphone affidabile senza spendere cifre esorbitanti.

Caratteristiche chiave del Realme 14 Pro+ 5G:

Primo smartphone al mondo che cambia il colore al freddo

Lente del teleobiettivo periscope

Fotocamera Sony OIS a livello DSLR

Sistema avanzato AI Ultra Clarity 2.0

Il primo Triple Flash di MagicGlow

Chipset Snapdragon 7s Gen 3

Display quad-curve senza cornice

Batteria Titan da 6000 mAh A lunga durata

Il più grande sistema di raffreddamento VC del segmento

Design e Materiali

Il Realme 14 Pro+ 5G spicca per il suo design all’avanguardia e l'uso di materiali pregiati, che riescono a coniugare estetica raffinata e prestazioni avanzate. Un elemento particolarmente innovativo è la scocca posteriore termocromatica, nella variante Pearl White, un vero e proprio punto di forza del dispositivo. Grazie a una tecnologia esclusiva, il telefono cambia colore in risposta alle temperature ambientali. Quando la temperatura scende sotto i 16°C, il dispositivo passa da una lucente tonalità bianca a una sfumatura blu, creando un effetto visivo unico e in continua evoluzione. Questa caratteristica è stata sviluppata in collaborazione con Valeur Designers, aggiungendo un tocco di sofisticazione ed esclusività che rende il Realme 14 Pro+ un vero gioiello tecnologico.

Nella versione in prova per questa recensione, solo per il colore grigio, Realme 14 Pro+ offre la prima Pelle Vegana scamosciata nel suo segmento, la prima bio-based di realme. Questo materiale innovativo offre un tocco delicato, con un strato di pile che ne migliora la resistenza, risultando solido e confortevole. La Pelle Vegana scamosciata è progettata per durare, essendo resistente all'usura e anti-sporco. Rimane pulita e priva di polvere anche in condizioni esterne, mentre le sue proprietà anti-scivolo migliorano la presa rendendola sia elegante che funzionale per l'uso quotidiano.

Con un peso che varia tra i 194 e i 196 grammi, a seconda della versione, il Realme 14 Pro+ 5G offre un’esperienza d’uso premium, pur con un prezzo competitivo nel suo segmento di mercato. La solidità della costruzione si unisce alla certificazione IP68/IP69, che ne garantisce una resistenza eccellente a polvere e acqua, rendendolo ideale anche per gli utenti più esigenti, che necessitano di un dispositivo capace di affrontare condizioni ambientali difficili. Il display è un OLED curvo da 6,83 pollici (1272 x 2800 pixel) e ha una frequenza di aggiornamento di 120Hz; questo assicura un’esperienza visiva straordinaria. I bordi sottilissimi, di soli 1,6 mm su ogni lato, offrono un design elegante e una visione quasi senza interruzioni, perfetta per guardare contenuti multimediali e per il gaming. Grazie a queste specifiche il display del Realme 14 Pro+ è in grado di restituire immagini nitide e colori vibranti, capace soddisfare anche gli utenti più attenti alla qualità visiva.

Prestazioni e Hardware

Il Realme 14 Pro+ 5G è progettato per offrire prestazioni elevate grazie a un hardware avanzato e ottimizzato. Il processore che alimenta il dispositivo è il Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, realizzato con un processo produttivo a 4nm e dotato di una CPU octa-core con una frequenza massima di 2.5 GHz. La GPU integrata è la Adreno 810, che offre una grafica fluida e dettagliata, ideale per il gaming e la riproduzione di contenuti multimediali. Il dispositivo ha 12GB di RAM e di 512 GB di storage interno, con supporto fino a + 14GB di RAM virtuale grazie alla tecnologia di espansione della memoria. Il display OLED curvo da 6,83 pollici con risoluzione 1.5K (2800 × 1272 pixel) offre un’esperienza visiva immersiva, con un rapporto schermo-corpo del 93.8%, contrasto 5.000.000:1 e una gamma di colori DCI-P3 al 100%. La frequenza di aggiornamento raggiunge i 120Hz, mentre la frequenza di campionamento al tocco arriva a 240Hz, garantendo una reattività eccellente.

La luminosità tipica è di 600 nits, con un picco massimo locale di 1500, assicurando ottima leggibilità anche sotto la luce diretta del sole. Sul fronte energetico il Realme 14 Pro+ integra una batteria da 6000mAh con supporto alla ricarica rapida 80W SUPERVOOC, questo consente di ricaricare il dispositivo in tempi ridotti. In termini di connettività il dispositivo supporta il 5G Dual Mode (SA/NSA), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, ma non dispone di NFC. È dotato di doppi altoparlanti stereo, doppio microfono con cancellazione del rumore, e un’ampia gamma di sensori, tra cui: accelerometro, giroscopio, bussola elettronica, sensori di luce e temperatura colore. Il sistema operativo preinstallato è Android 15 con realme UI 6.0, insieme offrono un'esperienza utente fluida, personalizzabile e ricca di funzionalità avanzate. La realme UI 6.0 permette ottimizzazioni software che migliorano ulteriormente la gestione energetica e la reattività generale del sistema.

Il Realme 14 Pro Plus offre una qualità delle chiamate molto buona grazie all'adozione di tecnologie di miglioramento del suono e alla riduzione del rumore ambientale. Il dispositivo è dotato di microfoni multifunzionali che migliorano la chiarezza durante le conversazioni, riducendo al minimo i disturbi da fondo, una caratteristica molto apprezzata in ambienti rumorosi. Anche la ricezione è generalmente stabile, grazie alle antenne avanzate integrate nella scocca del telefono che ottimizzano la connessione al segnale telefonico. Il Realme 14 Pro Plus supporta le bande 5G NSA (Non-Standalone) e SA (Standalone), permettendo agli utenti di accedere alla rete 5G, quando disponibile, con velocità di download e upload elevate. Presente il supporto Dual SIM e la compatibilità con VoLTE (Voice over LTE), una tecnologia che permette di effettuare chiamate con una altissima qualità audio. Oltre al VoLTE, il Realme 14 Pro+ supporta anche il Wi-Fi Calling o VoWiFi, che consente di effettuare chiamate vocali tramite Wi-Fi anziché utilizzare il segnale cellulare. Questo è particolarmente utile in ambienti con scarsa copertura di rete mobile. Inoltre, grazie alla sua compatibilità con le reti Wi-Fi 6 il dispositivo riesce a garantire velocità elevate per la navigazione, lo streaming e il trasferimento di file, mentre la connessione Bluetooth 5.2 consente una buona gestione degli accessori senza interferenze.

Comparto Fotografico

Il Realme 14 Pro+ punta molto sul comparto fotografico, integrando una frontale da 32 MP e una tripla fotocamera posteriore così composta:

Sensore principale Sony IMX896 da 50MP, con apertura f/1.8, per scatti dettagliati e definiti anche in condizioni di scarsa illuminazione

Fotocamera ultra grandangolare da 8MP, ideale per catturare paesaggi e foto di gruppo con un ampio campo visivo

Fotocamera periscopica da 50MP, con zoom ottico 3x e zoom digitale fino a 120x, per immagini nitide anche a grande distanza

Il Realme 14 Pro+ è dotato di una fotocamera principale con sensore Sony IMX896 da 50 MP, apertura f/1.8, e stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS). Questa configurazione garantisce scatti nitidi e dettagliati, anche in condizioni di scarsa illuminazione, grazie alla riduzione delle vibrazioni e a un'ottima gestione della luce. Durante i test, la fotocamera ha offerto una resa eccellente, con immagini ben definite, colori realistici e un elevato livello di dettaglio, soprattutto in scenari diurni. Accanto al sensore principale, il dispositivo integra una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP (apertura f/2.2) con un campo visivo di 119°. Questa lente è ideale per catturare panorami estesi e foto di gruppo, mantenendo una buona qualità dell'immagine e minimizzando la distorsione ai bordi. Grazie all'ottimizzazione software, le immagini risultano ben bilanciate, con colori vividi e dettagli precisi.

Uno dei punti di forza del Realme 14 Pro+ è la fotocamera periscopica (Sony IMX882 - apertura f/2.65) da 50 MP, che supporta uno zoom ottico 3x e uno zoom digitale fino a 120x. Questa tecnologia consente di ottenere immagini di soggetti lontani senza una perdita eccessiva di qualità. Anche con uno zoom intermedio di 2x, gli scatti risultano nitidi e ben definiti, pure in condizioni di illuminazione difficili. Per gli appassionati di selfie, il Realme 14 Pro+ è equipaggiato con una fotocamera frontale da 32 MP (apertura: f/2.0), progettata per offrire una riproduzione fedele dei colori e una resa naturale dei dettagli. Ideale per autoritratti di alta qualità e videochiamate nitide, questa fotocamera sfrutta algoritmi di miglioramento dell'immagine per garantire un aspetto sempre impeccabile.

L'algoritmo AI HyperRAW, esclusiva del Realme 14 Pro+, rappresenta un ulteriore salto di qualità nella fotografia mobile. Questo sistema di elaborazione delle immagini, il più avanzato della sua categoria, è in grado di ricostruire le luci e le ombre in modo estremamente realistico, creando foto con un contrasto più profondo e un'atmosfera più drammatica. Inoltre, l'algoritmo di riduzione del rumore AI, unico nel suo genere, permette di ottenere immagini più nitide e luminose, riducendo al minimo il fastidioso rumore digitale, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione. Infine, con il sistema MagicGlow Triple Flash, il 14 Pro+, definisce nuovi standard nella fotografia mobile. Infatti, questa innovativa configurazione a triplo flash, prima assoluta nel settore, offre un'illuminazione professionale che illumina ogni scena, anche nelle condizioni di luce più sfavorevoli. Grazie alla regolazione automatica e manuale della temperatura del colore, i toni della pelle risulteranno sempre naturali e vibranti, mentre i cinque livelli di luminosità regolabili, insieme alla modalità super luminosa, garantiscono un'adattabilità eccezionale a qualsiasi situazione di scatto. Il design della fotocamera, con il suo caratteristico layout "Ocean Oculus" e i dettagli in gradiente, è tanto innovativo quanto funzionale, integrandosi perfettamente con il corpo dello smartphone e creando un'estetica elegante e memorabile.

Registrazione Video e Funzionalità Software

Il comparto video del Realme 14 Pro+ supporta la registrazione fino 4K a 30 fps, permettendo di catturare filmati con una risoluzione elevata e una fluidità ottima. Inoltre, la modalità slow motion consente di registrare fino a 240 fps, offrendo la possibilità di creare contenuti dinamici e accattivanti. La stabilizzazione avanzata contribuisce a ridurre tremolii e sfocature, rendendo i video ancora più professionali. Il software della fotocamera include diverse modalità avanzate per migliorare l'esperienza fotografica. La modalità notturna, potenziata da algoritmi di riduzione del rumore, migliora la qualità degli scatti in ambienti poco illuminati, restituendo immagini più luminose e dettagliate. La funzione "Super Zoom" ottimizza la nitidezza delle immagini scattate con ingrandimenti elevati, garantendo risultati chiari anche a distanze significative. Inoltre, le impostazioni AI intervengono automaticamente per bilanciare esposizione, contrasto e saturazione, rendendo ogni scatto pronto per essere condiviso senza necessità di modifiche.

Esperienza d'Uso

Nell'uso quotidiano, il Realme 14 Pro+ si distingue per la sua fluidità e reattività. Il potente hardware, unito all'ottimizzazione software, assicura un'esperienza senza lag o rallentamenti anche nelle situazioni di multitasking più intense. Il display OLED curvo, con i suoi colori vibranti e il supporto HDR10+, offre un'ottima qualità visiva, rendendo la visione di film e serie TV particolarmente coinvolgente. L'autonomia della batteria è un altro punto di forza, consentendo un uso intenso per tutta la giornata senza necessità di ricaricare frequentemente. Inoltre, la ricarica rapida da 80W è un vero valore aggiunto, permettendo di ottenere il 50% di batteria in meno di 20 minuti.

Inoltre, la Realme AI Ultra Clarity 2.0, tecnologia rivoluzionaria, trasforma le immagini sfocate in capolavori nitidi e dettagliati. Sfruttando la potenza dell'intelligenza artificiale, questa funzione è in grado di migliorare drasticamente la qualità di qualsiasi foto, anche quelle scaricate da Internet. Basta selezionare l'immagine desiderata nella galleria e attivare la funzione AI Ultra Clarity. L'algoritmo avanzato analizzerà automaticamente l'immagine, identificando le aree sfocate e migliorandone la nitidezza. Il risultato sarà fantastico con immagini più vivide, con dettagli incredibilmente precisi. Le possibilità sono infinite. Infatti, Realme AI Ultra Clarity 2.0 è in grado anche di trasformare immagini a bassa risoluzione.

Molto utile nel quotidiano anche la modalità AI Snap, presente anche su realme GT 7 Pro, progettata per catturare ogni istante con una nitidezza sorprendente. Grazie a sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale questa funzione eccelle nel fotografare soggetti in rapido movimento, garantendo immagini sempre nitide e dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione. Dunque, se si vuole immortalare qualcuno o qualcosa in movimento la modalità AI Snap permetterà di ottenere risultati professionali senza sforzo. Tuttavia, nonostante le ottime specifiche mancano alcune funzionalità premium presenti nei dispositivi di fascia superiore, come la ricarica wireless o una fotocamera con sensore più avanzato.

Prezzi ufficiali e offerte lancio

Il Realme 14 Pro+ (12+512) ha un costo di listino di 579,99 €, ma grazie all'offerta di lancio, valida dal 3 al 31 marzo, è possibile acquistarlo a 529,99 € (con uno sconto immediato di 50 €) e ricevere un ulteriore cashback di 50 €, portando il prezzo finale a 479,99 € . Questa promozione, che combina sconto diretto e rimborso, è disponibile presso i principali rivenditori come Unieuro, Mediaworld, Euronics, Expert e Trony. Vodafone offre la promozione per il solo modello 14pro 8+256.

Conclusioni

Il Realme 14 Pro+ 5G è uno smartphone che riesce a combinare design innovativo, prestazioni elevate e un comparto fotografico versatile a un prezzo competitivo . La scocca solida e in pelle sintetica aggiunge un tocco unico, mentre il potente hardware e il software ottimizzato garantiscono un'esperienza d'uso soddisfacente in qualsiasi scenario. In definitiva, il Realme 14 Pro+ 5G si presenta come un'ottima scelta per chi cerca un dispositivo equilibrato tra design, prestazioni e prezzo , distinguendosi per innovazione e affidabilità nel segmento di fascia media. Dispositivo molto consigliato!

Punteggio Finale: 9/10

Pro

Design innovativo con scocca termocromatica

Display OLED curvo di alta qualità

Prestazioni solide grazie allo Snapdragon 7s Gen 3

Ottima autonomia della batteria con ricarica rapida

Comparto fotografico versatile con zoom periscopico

Contro

La funzione di cambio colore potrebbe attenuarsi con l'uso

Assenza di ricarica wireless e alcune funzionalità premium

