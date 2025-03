MotoGP Thailandia: Marc Márquez trionfa nella Sprint Race, secondo Alex Márquez, terzo Bagnaia

Marc Márquez ha iniziato la stagione 2025 della MotoGP con una vittoria nella Sprint Race del Gran Premio di Thailandia, tenutasi sul circuito di Buriram. Il pilota spagnolo, al debutto sulla Ducati ufficiale, ha dominato la gara dalla pole position, precedendo il fratello Alex Márquez (Team Gresini) e Francesco "Pecco" Bagnaia, anch'egli su Ducati ufficiale.

La gara ha visto Márquez prendere subito il comando, mantenendo un ritmo elevato che gli ha permesso di distanziare gli avversari. Alex Márquez ha consolidato la seconda posizione dopo un iniziale duello con Bagnaia, che ha concluso terzo a oltre tre secondi dal vincitore.

Da segnalare l'ottima prestazione del debuttante giapponese Ai Ogura (Aprilia Trackhouse), che ha chiuso al quarto posto, seguito da Franco Morbidelli (Ducati VR46) e Pedro Acosta (KTM). Fabio Quartararo (Yamaha) ha terminato settimo, mentre Brad Binder (KTM) e Joan Mir (Honda) hanno completato la zona punti.

La Sprint Race è stata caratterizzata da temperature elevate dell'asfalto, che hanno influenzato le prestazioni dei piloti. Nonostante ciò, Marc Márquez ha mostrato una forma eccezionale, tornando in testa alla classifica mondiale per la prima volta dal 2019.

La gara principale si terrà domani, con i piloti pronti a sfidarsi sulla lunga distanza del circuito thailandese.

