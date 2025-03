Zelensky e Trump in conflitto: gli aiuti militari a rischio

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di essere pronto per la pace, sottolineando l'importanza di mantenere un esercito forte, avere partner al fianco e garantire la sicurezza nazionale. Queste affermazioni seguono il recente incontro alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che si è concluso con un acceso scontro. Durante l'incontro, Trump ha accusato Zelensky di "giocare con il rischio di una Terza Guerra Mondiale" e ha annullato un accordo minerario previsto.

A seguito di questo incontro, l'amministrazione Trump sta valutando la possibilità di interrompere immediatamente gli aiuti militari all'Ucraina, inclusi missili, radar, veicoli e munizioni, mettendo a rischio miliardi di dollari in supporto vitale per la difesa ucraina.

Zelensky ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto dagli Stati Uniti, ma ha enfatizzato la necessità di garanzie di sicurezza concrete. Ha affermato che l'Ucraina desidera una pace giusta e duratura e che non può scendere a compromessi sulla sua sovranità.

Zelensky e Trump si incontrano per accordo storico sulle terre rare per sostenere l'Ucraina - Oggi, 28 febbraio 2025, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è a Washington per incontrare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca. L'obiettivo principale dell'incontro è la firma di un accordo cruciale riguardante lo sfruttamento delle terre rare ucraine, elementi fondamentali per industrie strategiche come quella tecnologica e della difesa.

Donald Trump intensifica le accuse: Zelensky definito dittatore senza elezioni - Nelle ultime 24 ore, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha aumentato le critiche nei confronti del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, definendolo un "dittatore senza elezioni". Trump ha accusato Zelensky di non aver raggiunto un accordo con la Russia in tre anni e di aver convinto gli Stati Uniti a spendere 350 miliardi di dollari in una guerra "che non poteva essere vinta".

Zelensky avverte: La Russia coinvolgerà la Bielorussia nel conflitto. Trump prepara un piano per la pace - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso preoccupazione per l'intenzione della Russia di coinvolgere la Bielorussia nella guerra. Secondo Zelensky, Mosca potrebbe schierare truppe in Bielorussia nelle prossime stagioni, una mossa che potrebbe essere percepita come una minaccia per Polonia, Lituania e altri paesi baltici.