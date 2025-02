POKÉMON DAY: TANTISSIME NOVITÀ IN ARRIVO PER I FAN

DA POKÉMON Z-A ALL’ANNUNCIO DI POKÉMON CHAMPIONS

Annunciati altri aggiornamenti per il franchise durante la presentazione video Pokémon Presents, tra cui i Pokémon-ex Megaevoluzione nel Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, le nuove buste di espansione a tema Luce Trionfale per il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket e non solo.

Oggi The Pokémon Company ha trasmesso in livestream il video di presentazione Pokémon Presents, per i fan di tutto il mondo. L’occasione è stata il Pokémon Day, la giornata annuale dedicata ai fan che celebra l'uscita dei primi videogiochi Pokémon il 27 febbraio 1996.

Tra gli aggiornamenti risaltano le nuove immagini di Leggende Pokémon: Z-A, l'annuncio di Pokémon Champions, un primo sguardo alle novità del GCC Pokémon e un'anteprima di nuovi episodi della serie La concierge Pokémon."Pokémon continua a ritagliarsi un posto speciale nell'immaginazione dei fan di lunga data e di quelli nuovi, e le novità annunciate durante il Pokémon Day per il 2025 e oltre sono il nostro modo di festeggiare insieme a loro, portando la gioia di Pokémon agli Allenatori di tutto il mondo", ha detto Kenji Okubo, presidente di The Pokémon Company International. "Oltre all'annuncio di Pokémon Champions e le novità in arrivo nel popolare Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket, non vediamo l'ora di tuffarci in un anno davvero 'Mega' mentre ci prepariamo all'uscita di Leggende Pokémon: Z-A, in cui i Pokémon potranno megaevolversi, e all'arrivo dei Pokémon-ex Megaevoluzione nel GCC Pokémon. Un felice Pokémon Day a tutti quanti!"

Ecco i dettagli dello speciale Pokémon Presents mostrato durante il Pokémon Day.

Pokémon Champions

Sviluppato da The Pokémon Works in collaborazione con GAME FREAK, gli sviluppatori dei videogiochi Pokémon, Pokémon Champions porterà avanti la tradizione degli Allenatori di tutto il mondo di mettersi alla prova gli uni contro gli altri, con l'obiettivo di permettere a più giocatori possibili di partecipare a lotte come quelle della serie principale dei videogiochi.In più, sarà possibile collegare Pokémon Champions a Pokémon HOME, il servizio basato su cloud per dispositivi mobili e console Nintendo Switch. Questo permetterà agli Allenatori di lottare al fianco di Pokémon trasferiti da videogiochi precedenti, oltre a quelli che incontreranno in Pokémon Champions.Pokémon Champions sarà disponibile su console della famiglia Nintendo Switch e su dispositivi mobili. Ulteriori dettagli su Pokémon Champions saranno resi disponibili in futuro.

Leggende Pokémon: Z-A

L'uscita di Leggende Pokémon: Z-A, che era stato annunciato durante il Pokémon Day 2024, è prevista per la fine del 2025. Il gioco è ambientato a Luminopoli, dove è in corso un piano di sviluppo urbano volto a trasformare la città in un luogo accogliente per persone e Pokémon. Dopo essere arrivati a Luminopoli, i giocatori faranno amicizia con un Pokémon che diventerà il loro primo compagno d'avventura: Chikorita, Tepig o Totodile.

Esplorare le zone selvagge e trasformare i Pokémon in preziosi alleati

Per catturare i Pokémon selvatici che vivono nelle zone selvagge o in giro per Luminopoli, i giocatori dovranno prendere bene la mira e lanciare una Poké Ball. Alcuni Pokémon fileranno via non appena si accorgeranno di essere osservati, quindi i giocatori dovranno cercare di nascondersi bene o di avvicinarsi di soppiatto da dietro. Potranno anche lottare contro i Pokémon per ridurre i loro PS e rendere così più facile la loro cattura.

Novità assoluta nei giochi Pokémon: azioni in tempo reale nella lotta per Allenatori e Pokémon

Nei capitoli precedenti della serie di videogiochi, le lotte Pokémon si svolgevano a turni. Nelle lotte di Leggende Pokémon: Z-A, gli Allenatori e i loro Pokémon potranno muoversi liberamente in tempo reale e saranno gli Allenatori a dire ai Pokémon in quale momento utilizzare una mossa. Ci saranno nuove meccaniche di gioco da tenere in considerazione, come ad esempio le tempistiche precise per sostituire Pokémon o sferrare mosse, la rapidità con cui diverse mosse vengono sferrate e la grandezza dell'area su cui hanno effetto.

Le persone e i Pokémon di Luminopoli

Mentre visitano Luminopoli, i giocatori alloggeranno nel vecchio Hotel Z e incontreranno il proprietario, AZ. Insieme a lui ci sarà il suo Pokémon compagno Floette Fiore Eterno, un Floette insolito che stringe un fiore nero. Questo hotel farà da base ai giocatori mentre vivono mille peripezie tra le strade della città insieme a nuovi fantastici personaggi, tra cui Ryon o Villy, con cui faranno amicizia nel corso della loro avventura (la scelta del personaggio all'inizio del gioco determinerà quale dei due incontreranno).

La megaevoluzione

A Luminopoli potrà capitare di vedere dei Pokémon megaevolversi. La megaevoluzione è un fenomeno che va oltre quello della semplice evoluzione e padroneggiarla sarà la chiave per avere la meglio nelle lotte Pokémon.Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale di Leggende Pokémon: Z-A.

Il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket festeggia i 100 milioni di download svelando le nuove buste di espansione a tema Luce Trionfale

Le nuove buste di espansione a tema del GCC Pokémon Pocket, Luce Trionfale, saranno disponibili in tutto il mondo a partire dal 28 febbraio 2025. L'annuncio arriva mentre si festeggiano i 100 milioni di download dell'app su dispositivi iOS e Android dal lancio globale, avvenuto alla fine dello scorso anno.Per celebrare il Pokémon Day, i giocatori possono effettuare l'accesso dalle 15:00 del 27 febbraio alle 06:59 del 30 aprile 2025 per ottenere buste di espansione speciali senza costo in cui troveranno di sicuro almeno una carta di rarità o superiore. In più, delle missioni speciali saranno disponibili dalle 07:00 del 28 febbraio alle 06:59 del 27 marzo 2025. Ulteriori informazioni saranno disponibili nella sezione "Novità" del gioco durante il periodo di disponibilità degli eventi.Infine, le lotte competitive arriveranno nel GCC Pokémon Pocket a marzo 2025. Ulteriori dettagli saranno comunicati prossimamente.

La serie Megaevoluzione è in arrivo nel GCC Pokémon nel 2025

Nel 2025, i fan possono aspettarsi l'arrivo della nuova serie di espansioni Megaevoluzione del GCC Pokémon, che segna una nuova era per il gioco di carte collezionabili famoso in tutto il mondo: è il ritorno dei Pokémon-ex Megaevoluzione, tra cui MegaLucario-ex e MegaGardevoir-ex. I Pokémon-ex Megaevoluzione hanno PS più alti e attacchi che causano più danni in confronto agli altri Pokémon-ex, e mandarne uno KO dà diritto a tre carte premio.Ulteriori dettagli sulla serie Megaevoluzione verranno condivisi in futuro. Nel frattempo, i fan possono trovare altre informazioni su tcg.pokemon.com.

Nuovi episodi della serie La concierge Pokémon in arrivo a settembre 2025

L'uscita di nuovi episodi della popolare serie in stop motion La concierge Pokémon è prevista per settembre 2025 in esclusiva su Netflix. Un'immagine in anteprima e dei test di footage con Pokémon che compariranno nella serie per la prima volta sono ora disponibili.E fino al 9 marzo 2025, gli Allenatori possono guardare i primi quattro episodi della serie anche sul canale YouTube Pokémon ufficiale.Sono inoltre stati annunciati aggiornamenti e novità per svariati giochi e app, come Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, Pokémon GO, Pokémon Sleep, Pokémon UNITE, Pokémon Masters EX e Pokémon Café ReMix.

Animazione Pokémon

I fan che desiderano celebrare il Pokémon Day immergendosi nella serie animata Pokémon potranno seguire le più recenti avventure di Liko e Roy su Netflix, dove il 27 febbraio 2025 verrà resa disponibile l’intera prima stagione di Orizzonti Pokémon. Inoltre, per un periodo limitato, dal 21 febbraio al 9 marzo 2025, gli episodi de La concierge Pokémon, la celebre serie animata in stop motion, torneranno disponibili sul canale YouTube ufficiale di Pokémon. La serie racconta le vicende di Haru, concierge del Resort Pokémon, del suo compagno di lavoro Psyduck e dei numerosi Pokémon e Allenatori ospiti della struttura. Nuovi episodi sono attualmente in fase di produzione in collaborazione con Netflix e dwarf studios.

Altre iniziative ed esperienze rivolte ai fan

Festeggiamenti per il Pokémon Day presso le Leghe Pokémon Durante il Pokémon Day, le Leghe Pokémon aderenti all’iniziativa organizzeranno eventi Play! Pokémon non competitivi, offrendo agli appassionati di tutte le età l’opportunità di provare il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC), i videogiochi Pokémon e Pokémon GO insieme ad altri Allenatori della propria community, indipendentemente dal livello di esperienza.

Questi eventi rappresenteranno anche un'ottima occasione per i nuovi Allenatori che desiderano imparare a giocare.Fino a esaurimento scorte, durante gli eventi organizzati dalle Leghe Pokémon i partecipanti potranno ricevere la carta promozionale del Pokémon Day 2025, dedicata a Sylveon. Inoltre, saranno distribuiti gratuitamente mazzi dimostrativi di Pikachu-ex e Charizard-ex, vari accessori del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon e carte promozionali con le illustrazioni vincitrici del concorso di illustrazione del GCC Pokémon 2024.

Le carte promozionali del concorso di illustrazioni del GCC Pokémon 2024 saranno disponibili anche in omaggio, a partire dal 21 febbraio 2025, a fronte di un acquisto presso i negozi aderenti all’iniziativa, fino a esaurimento scorte. Gli appassionati possono rivolgersi a tali negozi per ulteriori informazioni su questa offerta.

