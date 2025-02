VALORANT: Anteprima Italiana a Milano Dopo Masters Bangkok

Anteprima nazionale giocabile del nuovo contenuto di VALORANT per i giocatori italiani al Plb World di Milano, subito dopo la gran final watch party del Masters Bangkok

Per la prima volta i giocatori italiani potranno conoscere in anteprima il nuovo contenuto di VALORANT al termine del Gran Final Watch party dei Masters Bangkok.

L’appuntamento è per domenica 2 marzo a partire dalle ore 10 nel Riot Play Club - Plb World di Milano, in Viale Francesco Restelli 3. Per partecipare, dato il numero limitato di posti, occorre iscriversi a questo link (https://www.eventbrite.com/e/biglietti-co-stream-masters-bangkok-dal-vivo-1259724733589?aff=oddtdtcreator). L’iscrizione all’evento è gratuita.

I partecipanti potranno provare l’anteprima giocabile del nuovo contenuto dello sparatutto tattico di Riot Games: sarà al termine dell’atteso finale del torneo che da oggi (27 febbraio) entra nelle fasi eliminatorie, che decreteranno i due team che domenica, dall’UOB LIVE di Bangkok, si sfideranno per il titolo di Campione del Masters Bangkok.

Antonio Cardillo, Community manager di Riot Games in Italia: “Nel pieno spirito dei Riot Play Club, abbiamo voluto regalare alla community italiana per la prima volta nella storia, la possibilità di provare dal vivo in anteprima un nuovo contenuto di VALORANT. Noi di Riot Games sappiamo bene che i nostri giochi sono una grande occasione anche per incontrarsi dal vivo. Vogliamo sostenere e valorizzare la nostra community, per questo vi aspettiamo al Plb World di Milano per condividere l’adrenalina della finale e la bellissima sorpresa che ci aspetta subito dopo”.

HGE Esports vince il primo split VALORANT Rising Mediamarkt - Solo una mappa è stata concessa ai DNSTY in una finale tutta italiana in cui il dominio degli HGE Esports nella Bo5 è risultato evidente. La squadra di Teramo si è imposta già dall’inizio su Abyss, e non senza difficoltà, in un confronto che, sulla carta, sembrava più equilibrato.

VALORANT Rising Mediamarkt: la finale del primo split è tutta italiana - Sarà una finale tutta italiana quella del primo split della VALORANT Rising Mediamarkt, la competizione ufficiale organizzata da LVP (GRUPO MEDIAPRO). Dopo due combattute semifinali bo5, HGE Esports e DNSTY si affronteranno questa sera alle 18. Sarà possibile seguire la cronaca della partita in italiano in diretta sul canale Twitch di Sparkercs.

L'Episodio 9 Atto III di VALORANT - Riot Games e VALORANT hanno svelato Glitch, la nuova mappa disponibile nel Deathmatch a squadre a partire dal 23 ottobre 2024. Con i suoi due temi visivi, Glitch inserisce gli agenti di VALORANT in un'arena simulata di Maxbot "corrotta", in cui un lato della mappa porta i giocatori in una versione "abbandonata" di Sunset, mentre l'altro lato propone un'esperienza "invernale" su Haven.