Aggiornamento per Tetris Forever, disponibile ora

Digital Eclipse ha rilasciato il suo più grande aggiornamento in assoluto a Tetris Forever! La patch include importanti aggiornamenti per Tetris Time Warp e introduce due nuovi giochi classici MS-DOS, tra cui il Cull Classic Super Tetris del 1991 . Dopo questo aggiornamento, Tetris Forever ora include 21 giochi giocabili!La forte reazione positiva della comunità competitiva nei confronti di Tetris Time Warp ha ispirato diversi aggiornamenti ai controlli e alla mappatura dei controlli per soddisfare gli standard competitivi e diverse correzioni di bug e miglioramenti della qualità basati sul feedback dei giocatori. Tetris Time Warp di Tetris in precedenza è stato completato al livello 15, ma ora, i giocatori che cercano una sfida intensificati possono affrontare la loro partita con l'aggiunta dei livelli da 16 a 30. Nel frattempo, la modalità multiplayer di Time Warp ha un nuovo power-up di Tetrimino che può impedire ai giocatori di deformarsi una vicenda!

Le caratteristiche chiave dell'aggiornamento di Tetris Time Warp includono:

Fai esplodere al livello 30 : le modalità single-player in Tetris Time Warp , che in precedenza sono superate al livello 15, ora vanno fino al livello 30! Puoi gestire velocità di gioco ancora più elevate? A partire dal livello 20, il pezzo del tetrimino del tempo non sarà più caratterizzato dal tetrimino di colore dorato, quindi non sarai in grado di creare cascate a matrice. E a partire dal livello 28, la velocità di blocco dei tetrimini aumenterà notevolmente.

le modalità single-player in Tetris Time Warp , che in precedenza sono superate al livello 15, ora vanno fino al livello 30! Puoi gestire velocità di gioco ancora più elevate? A partire dal livello 20, il pezzo del tetrimino del tempo non sarà più caratterizzato dal tetrimino di colore dorato, quindi non sarai in grado di creare cascate a matrice. E a partire dal livello 28, la velocità di blocco dei tetrimini aumenterà notevolmente. Time Warp Shield : nella Tetris Time Warp modalità multiplayer di , The Time Warp Tetriminos ora ha un nuovo potere: Shield! Cancella una linea che include un tetrimino del tempo di Warp mentre il design dello scudo è mostrato e guadagnerai uno scudo che impedirà ad altri giocatori di mandarti in un ordito nel tempo. Scompare dopo essere stato usato una volta.

nella Tetris Time Warp modalità multiplayer di , The Time Warp Tetriminos ora ha un nuovo potere: Shield! Cancella una linea che include un tetrimino del tempo di Warp mentre il design dello scudo è mostrato e guadagnerai uno scudo che impedirà ad altri giocatori di mandarti in un ordito nel tempo. Scompare dopo essere stato usato una volta. Aggiornamenti in modalità 1989 : goditi il ??gioco di Tetris con grafica in bianco e nero e suoni di chiptune? Modalità 1989, una modalità per giocatore singolo che si trova all'interno di Tetris Time Warp , ora ha una varietà di correzioni e nuove opzioni. Puoi scegliere di disattivare il "gameplay moderno" e sperimentare un gameplay più storicamente accurato. Opzionalmente puoi anche scegliere di giocare con 18 righe nella matrice, al contrario dell'impostazione moderna di 20 righe.

goditi il ??gioco di Tetris con grafica in bianco e nero e suoni di chiptune? Modalità 1989, una modalità per giocatore singolo che si trova all'interno di Tetris Time Warp , ora ha una varietà di correzioni e nuove opzioni. Puoi scegliere di disattivare il "gameplay moderno" e sperimentare un gameplay più storicamente accurato. Opzionalmente puoi anche scegliere di giocare con 18 righe nella matrice, al contrario dell'impostazione moderna di 20 righe. Prendi la sfida di 40 linee : celebra il 40 ° anniversario di Tetris cercando di liberare 40 linee il più rapidamente possibile. Playable in entrambe le modalità moderne e 1989.

celebra il 40 ° anniversario di Tetris cercando di liberare 40 linee il più rapidamente possibile. Playable in entrambe le modalità moderne e 1989. Opzioni, opzioni, opzioni : un menu Opzioni di gran lunga ampliato ti consente di personalizzare gli elementi visivi, i suoni e il gameplay in Tetris Time Warp a tuo piacimento. Accendere o disattivare i singoli effetti grafici e modificare il gameplay con nuove opzioni come la presa iniziale e i sistemi di rotazione iniziale, le diagonali e altro ancora.

un menu Opzioni di gran lunga ampliato ti consente di personalizzare gli elementi visivi, i suoni e il gameplay in Tetris Time Warp a tuo piacimento. Accendere o disattivare i singoli effetti grafici e modificare il gameplay con nuove opzioni come la presa iniziale e i sistemi di rotazione iniziale, le diagonali e altro ancora. Molte altre correzioni di bug, modifiche e piccole modifiche a tutte le modalità per migliorare l' esperienza di Warp Time Tetris .

Nuovi giochi MS-DOS aggiunti a

Super Tetris : rilasciato da Spectrum Holobyte nel 1991, questo è stato un primo tentativo di creare un "sequel" per Tetris . Il gameplay è abbastanza diverso: la matrice è mezzo piena di immondizia quando inizia una partita e i giocatori possono guadagnare e usare bombe per liberare gli spazi e trovare power-up sepolti nella spazzatura. Include modalità multiplayer cooperativa e competitiva, in cui due giocatori giocano nella stessa matrice!

: rilasciato da Spectrum Holobyte nel 1991, questo è stato un primo tentativo di creare un "sequel" per Tetris . Il gameplay è abbastanza diverso: la matrice è mezzo piena di immondizia quando inizia una partita e i giocatori possono guadagnare e usare bombe per liberare gli spazi e trovare power-up sepolti nella spazzatura. Include modalità multiplayer cooperativa e competitiva, in cui due giocatori giocano nella stessa matrice! Tetris (Academysoft) v. 3.12 : un'inclusione storicamente importante, questa è la versione finale di Tetris creata all'interno dell'Unione Sovietica nell'Accademia delle Scienze, portata dall'originale Codice Pascal di Alexey Pajitnov di Vadim Gerasimov. Risalente al 1988, è notevole per la sua inclusione della modalità Phantom, in cui tutti gli O-Tetrimini (pezzi a forma quadrata) sono invisibili!

Aggiornamenti aggiuntivi:

I comportamenti di gioco nella ricreazione della versione Electronika 60 di Tetris sono stati aggiornati per essere ancora più storicamente accurati per la versione originale.

Tetris sono stati aggiornati per essere ancora più storicamente accurati per la versione originale. Ora include il supporto linguistico per i cinesi coreani e tradizionali.

Sono state apportate molte altre modifiche minori, correzioni di bug e miglioramenti per migliorare l'esperienza di gioco.

Tetris Forever è disponibile su PC tramite Steam e Gog e su Nintendo Switch , PlayStation 4 | 5 e Xbox One e Serie X | S

Recensione di Tetris Forever - Tetris Forever è Un Classico Senza Tempo Reinventato per Nuove GenerazioniOggi vi parlo di Tetris Forever che reinterpreta il classico puzzle game, portando l’iconico gameplay di Tetris in una nuova veste moderna, con funzionalità migliorate e sfide adatte sia ai fan storici che ai nuovi giocatori.

Digital Eclipse rilascia Tetris Forever - Digital Eclipse rilascia Tetris® Forever : una celebrazione di quattro decenni di perfezione dei puzzle I giochi possono andare e venire, ma Tetris è per sempre. Nei 40 anni trascorsi dalla sua creazione nel 1984 da parte di un programmatore di computer amante dei puzzle nell'Unione Sovietica, il gioco Tetris ha conquistato il mondo - e non ha mai rallentato.

Tetris Forever nuovo trailer - Oggi, Digital Eclipse, in collaborazione con The Tetris Company, ha rilasciato un nuovo trailer per Tetris Time Warp. Incluso in Tetris Forever , che verrà lanciato per PC e console il 12 novembre, Tetris Time Warp è un nuovissimo gioco per giocatore singolo e multigiocatore che trasporta i giocatori attraverso un mix maniacale di giochi Tetris di tutte le epoche, ognuno con il proprio aspetto grafico e le proprie regole.