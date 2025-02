Roma: Marito aggredisce la moglie con un bastone, lei lo accoltella dieci volte: entrambi in gravi condizioni

La scorsa notte, intorno alle 4, in via Ernesto Nathan nella zona di Pian Due Torri a Roma, una lite domestica è degenerata in violenza. Un uomo ha aggredito la moglie colpendola con un bastone; per difendersi, la donna ha afferrato un coltello e ha inferto dieci coltellate al marito. Entrambi sono stati trasportati in codice rosso: lei all'ospedale Sant'Eugenio e lui al San Camillo. Nonostante le gravi ferite, nessuno dei due è in pericolo di vita. La donna ha riferito alla polizia di aver subito ripetute aggressioni fisiche da parte del marito in passato. La Squadra Mobile sta conducendo le indagini sull'accaduto.

In un episodio simile avvenuto a Cortona, in provincia di Arezzo, una donna è stata picchiata dal marito con un bastone dopo appena una settimana di matrimonio. La vittima ha riportato ferite guaribili in 15 giorni e ha denunciato l'accaduto ai carabinieri, attivando il protocollo del codice rosso per la protezione delle vittime di violenza domestica.

