Reolink si espande nel mercato italiano

Reolink, leader mondiale nella sicurezza domestica intelligente, si espande nel mercato italiano

Reolink, che con oltre 16 anni di attività e un focus unico sulla sicurezza smart si è affermata come leader innovativo nella tecnologia visiva intelligente per case e aziende, annuncia oggi la sua espansione nel mercato italiano. I prodotti Reolink sono ora disponibili per l'acquisto su reolink.com/it/, Amazon, Mediaworld, Euronics, Comet.

“L'Italia è sempre stata un mercato strategico per Reolink e siamo entusiasti di portare le nostre soluzioni di sicurezza domestica agli utenti italiani”, ha dichiarato Fabrice Klohoun, Marketing Manager di Reolink. “Con una crescente domanda di prodotti di sicurezza affidabili e innovativi, siamo certi che la nostra tecnologia e le nostre soluzioni permetteranno ai privati e alle aziende italiane di salvaguardare ciò che conta di più con tranquillità”, ha concluso Klohoun.

L'innovazione è al cuore della mission di Reolink. Fin dalla sua nascita, Reolink si è distinta per i suoi innovativi progressi tecnologici, raggiungendo diversi traguardi nel settore. Nel 2017 ha introdotto la prima fotocamera a batteria 1080P al mondo, nel 2018 la prima fotocamera a batteria 1080P 4G e nel 2024 la prima fotocamera a batteria con registrazione continua 4K. Con queste tecnologie innovative, Reolink ridefinisce gli standard del settore, garantendo soluzioni affidabili e ad alte prestazioni per la salvaguardia di case e aziende.

Recensione Reolink TrackMix WiFi - La Reolink TrackMix WiFi è una videocamera di sorveglianza intelligente progettata per monitorare in modo preciso e affidabile sia ambienti interni che esterni. Con funzionalità avanzate come la tracciatura automatica dei movimenti, una risoluzione 4K e la possibilità di connettersi tramite Wi-Fi, questa videocamera si presenta come una soluzione versatile per chi cerca un sistema di sicurezza moderno.

Recensione Reolink Duo 3 PoE - La Reolink Duo 3 PoE è una videocamera di sorveglianza progettata per offrire una visione completa dell’area da monitorare grazie al suo doppio obiettivo, combinato a funzionalità avanzate come la tecnologia PoE (Power over Ethernet), intelligenza artificiale per il rilevamento e una qualità video ad alta risoluzione.

Recensione Reolink Video Doorbell WiFi - Il Reolink Video Doorbell WiFi è un campanello video intelligente progettato per offrire maggiore sicurezza alla tua abitazione. Dotato di funzionalità moderne come la rilevazione del movimento, la comunicazione bidirezionale e una risoluzione video ad alta definizione, è pensato per integrarsi facilmente con i sistemi domotici e per essere controllato a distanza tramite un'app mobile.