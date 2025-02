Trump introduce la Gold Card: Cittadinanza Americana per 5 Milioni di Dollari

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l'introduzione della "Gold Card", un permesso di soggiorno permanente destinato a individui benestanti disposti a investire circa 5 milioni di dollari. Questa iniziativa sostituirà il programma EB-5, che richiedeva investimenti significativi in attività economiche statunitensi per ottenere la residenza permanente.

La "Gold Card" offrirà ai titolari privilegi simili a quelli della Green Card, inclusi il diritto di vivere e lavorare negli Stati Uniti, con un percorso diretto verso la cittadinanza. Secondo Trump, l'obiettivo è attrarre investitori che contribuiranno all'economia americana attraverso la spesa, il pagamento delle tasse e la creazione di posti di lavoro.

Il Segretario al Commercio, Howard Lutnick, ha dichiarato che il nuovo programma inizierà tra due settimane e sostituirà l'attuale programma EB-5, ritenuto vulnerabile a frodi e abusi. Lutnick ha sottolineato che i candidati dovranno superare un rigoroso processo di verifica per garantire la loro idoneità.

Questa proposta ha suscitato dibattiti, con alcuni critici che esprimono preoccupazioni riguardo a potenziali rischi di sicurezza e corruzione associati a programmi di residenza basati su investimenti. Ma Trump ha enfatizzato i benefici economici derivanti dall'afflusso di individui di alto profilo pronti a investire negli Stati Uniti.

La "Gold Card" rappresenta un tentativo significativo di riformare le politiche di immigrazione statunitensi, mirando a attrarre investitori stranieri disposti a contribuire in modo sostanziale all'economia americana.

Ex capo della sicurezza kazako: Trump reclutato dal KGB sovietico - Alnur Mussayev, ex presidente del Comitato per la Sicurezza Nazionale del Kazakistan (KNB), ha dichiarato che il KGB sovietico reclutò Donald Trump prima del crollo dell'URSS, assegnandogli il nome in codice "Krasnov". In un post su Facebook, Mussayev ha affermato: "Nel 1987, servivo nel Sesto Direttorato del KGB a Mosca.

Putin non cerca la pace in Ucraina: l'intelligence avverte Trump - Vladimir Putin non ha intenzione di porre fine al conflitto in Ucraina. Secondo tre fonti dell'intelligence statunitense e occidentale, l'obiettivo del presidente russo rimane quello di mantenere l'Ucraina in una posizione subordinata rispetto alla Russia o, quantomeno, di indebolirla profondamente rendendola dipendente da Mosca.

Donald Trump intensifica le accuse: Zelensky definito dittatore senza elezioni - Nelle ultime 24 ore, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha aumentato le critiche nei confronti del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, definendolo un "dittatore senza elezioni". Trump ha accusato Zelensky di non aver raggiunto un accordo con la Russia in tre anni e di aver convinto gli Stati Uniti a spendere 350 miliardi di dollari in una guerra "che non poteva essere vinta".