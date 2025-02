Nuovo record mondiale di altitudine in tandem paramotore

I GEMELLI TURNER STABILISCONO UN NUOVO RECORD MONDIALE DI ALTITUDINE IN TANDEM PARAMOTORE CON I TOUGHBOOK PANASONIC

Hugo e Ross Turner hanno stabilito con il supporto tecnico di Panasonic TOUGHBOOK un nuovo record mondiale FAI (Federazione Aeronautica Internazionale) in tandem paramotore elettrico sulle Alpi francesi

Gli avventurieri professionisti Hugo e Ross Turner (The Turner Twins) hanno stabilito un nuovo record mondiale in tandem paramotore elettrico sulla Val D'Isere nelle Alpi francesi, raggiungendo un'altitudine totale di 2.613 metri (8.572 piedi). Il risultato è stato verificato dalla Fédération Aéronautique Internationale (FAI), la federazione mondiale degli sport aerei.

Nel corso del loro tentativo, i gemelli Turner si sono avvalsi del notebook ultra-rugged TOUGHBOOK 40 e del tablet detachable 2-in-1 TOUGHBOOK G2 di Panasonic, utilizzandoli per accedere ai dati meteorologici critici e alla modellazione geografica 3D in tempo reale. Ciò ha consentito una pianificazione e un'esecuzione precise al momento del decollo.

"Siamo felicissimi di aver stabilito un nuovo record mondiale di altitudine in tandem paramotore elettrico," hanno commentato Hugo e Ross Turner. "Senza i dispositivi TOUGHBOOK e il supporto di Panasonic, questo non sarebbe stato possibile. La loro tecnologia mobile all'avanguardia ci ha permesso di essere dei pionieri nello sviluppo di un futuro più sostenibile per l'aviazione elettrica".

Rachael Pugh, European Partner Marketing & Enablement di Panasonic TOUGHBOOK, ha aggiunto: "Non c'è davvero limite a ciò che i nostri dispositivi TOUGHBOOK possono ottenere sul campo: lo ha dimostrato oggi il brillante volo da record di Ross e Hugo. Tutti in Panasonic si congratulano con loro e non vedono l'ora di scoprire quale avventura affronteranno in futuro".

Il progetto dei gemelli Turner ha ricevuto anche il sostegno di altri partner, tra cui Breitling, Waterbear ed Extreme International.