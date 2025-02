Laptop MSI con schede GeForce RTX 50, aperti i pre-ordini

Preordinando i laptop MSI con le nuove schede grafiche NVIDIA sarà possibile accedere a rivoluzionarie capacità di ray tracing e AI, e anche a offerte imbattibili.

I nuovi laptop MSI con i più recenti processori AMD e Intel e le GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX Serie 50 sono ora disponibili per il preordine e, fino al 31 marzo, offriranno ai consumatori il meglio della tecnologia e bundle gratuiti esclusivi, tra cui: zaino, mouse e cuffie gaming con i prodotti dotati di RTX 5090, zaino e mouse gaming per i prodotti equipaggiati con RTX 5080.

MSI offre una selezione diversificata di laptop GeForce RTX™ Serie 50, progettati per diversi tipi di utenti. La serie Titan è pensata per chi cerca un sostituto del desktop, mentre la serie Raider è rivolta agli appassionati di gaming con un occhio attento al design d’impatto. Con un aspetto industriale, la serie Vector si rivolge invece a ingegneri e creatori di contenuti, e la serie Stealth – con i suoi prodotti sottili e potenti - è ideale per quanti danno priorità alla portabilità.

Grazie alle nuove GPU GeForce RTX™ Serie 50 per laptop, questi dispositivi offrono capacità AI rivoluzionarie ai giocatori e ai creatori, che possono migliorare le prestazioni con NVIDIA DLSS 4, generare immagini a velocità senza precedenti e liberare la loro creatività con NVIDIA Studio. Inoltre, sono dotati di tecnologie all'avanguardia come *SSD PCIe Gen 5 con tubo di calore dedicato, memoria *DDR5-6400 ultra-veloce, un sorprendente display Mini LED 4K e la tecnologia MSI Overboost, che massimizza il potenziale dei processori più recenti.

Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth

Il design sorprendente di questo laptop in edizione limitata è ispirato alla mitologia norrena, con un motivo 3D dell’iconico drago MSI creato utilizzando avanzate tecniche di incisione sul coperchio e una grafica circolare 3D nell'area del poggiapolsi. Ogni laptop è realizzato a mano, poiché abili artigiani lucidano manualmente i disegni intricati, rendendo ogni unità unica. Alimentato dall'ultimo processore Intel Core Ultra 9 285HX e fino alla GPU NVIDIA GeForce RTX 5090, vanta la tecnologia SSD PCIe Gen 5 con canale di raffreddamento dedicato e raffreddamento a camera di vapore, insieme al supporto per Thunderbolt 5, per prestazioni di livello desktop. Con il pre-ordine, il laptop viene fornito in bundle con articoli esclusivi. La tecnologia OverBoost Ultra di MSI migliora ulteriormente le capacità del laptop massimizzando le prestazioni combinate di CPU e GPU. Può gestire una potenza totale di 270W dalla CPU e dalla GPU. Il laptop è inoltre dotato di un sorprendente display Mini LED 4K da 18" con un refresh rate di 120Hz, che rende l'esperienza visiva straordinaria. Il laptop è disponibile anche nella versione standard e non in edizione limitata: Titanio 18 hx ai.

Serie MSI Raider

Dotata di processori fino ai più recenti AMD Ryzen™ 9 9955HX3D o Intel Core Ultra 9 285HX, GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX™ 5090 e SSD PCIe Gen 5, la serie Raider presenta un innovativo heatpipe dedicato, progettato per SSD Gen 5 per garantire che la velocità rimanga al top. Il processore AMD Ryzen 9 9955HX3D, con la recent earchitettura Zen 5, usa la tecnologia AMD 3D V-Cache™ di seconda generazione riprogettata per un incremento delle prestazioni nel gaming che consente ai giocatori di godere dell'esperienza di gioco definitiva e di un design RGB personalizzabile sulla serie MSI Raider.

Serie MSI Vector

La serie Vector offre prestazioni eccezionali su cui giocatori, ingegneri, designer e content creator possono fare affidamento, il tutto in un design elegante e alla moda con una sorprendente finitura in grigio. Questi laptop sono dotati di processori fino a Intel Core Ultra 9 275HX o AMD Ryzen 9 9955HX, insieme alla GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX 5090. La serie Vector offre le prestazioni e l'affidabilità necessarie per applicazioni AI impegnative e software di design 3D.

Serie MSI Stealth

La serie MSI Stealth include laptop sottili e leggeri ma dalle prestazioni elevate, con processori fino a Intel® Core™ Ultra 9 275HX o la più recente AMD Ryzen™ AI Serie 300 con certificazione Copilot+ PC e fino alla GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 5090. La serie Stealth offre prestazioni all'avanguardia ottimizzate per il gaming, i compiti di intelligenza artificiale e la creazione di contenuti in un design compatto. Costruita con un elegante chassis in lega di magnesio e alluminio, la Serie Stealth combina stile, durata e portabilità.

Che si tratti di appassionanti sfide nei titoli AAA più recenti, progettando o realizzando grafiche oppure utilizzando in multitasking le applicazioni AI più impegnative, i laptop della gamma GeForce RTX Serie 50 di MSI assicurano prestazioni fluide e grafica mozzafiato.

Per scoprire tutti i modelli in preordine, visita landing page https://it.msi.com/Promotion/

