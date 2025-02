Papa Francesco: fedeli in preghiera a San Pietro per la sua salute

Centinaia di fedeli si sono radunati oggi in Piazza San Pietro, nonostante la pioggia, per recitare il Rosario in sostegno di Papa Francesco, ricoverato da diversi giorni al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una polmonite bilaterale. Il Pontefice, 88 anni, ha mostrato un lieve miglioramento, ma le sue condizioni restano critiche. Il Vaticano ha riferito che il Papa è di buon umore, si alimenta normalmente e continua la terapia con ossigeno ad alto flusso. È stata riscontrata una lieve insufficienza renale, attualmente sotto controllo. La prognosi rimane riservata.

Tra i presenti in Piazza San Pietro, Edward Purjack, un turista americano, ha dichiarato: "È stato il leader della nostra Chiesa per oltre un decennio e va ringraziato per questo. In queste ore difficili possiamo stargli accanto solo con la preghiera". Charlie, dall'Irlanda, ha aggiunto: "È importante pregare per tutti, specialmente per il Papa, e vorrei augurare al Papa di stare meglio presto. Ha fatto un grandissimo lavoro nel suo pontificato e ne ha ancora tanto da fare". Daniela, proveniente da Cadice, in Spagna, ha detto: "Abbiamo saputo in hotel della preghiera e siamo venuti appositamente per pregare per la sua salute".

Suor Caterina Gatti ha affermato: "Chiederò al Signore un aiuto perché Francesco possa uscire da questo momento difficile. Perché abbiamo ancora bisogno di lui. Pregherò affinché abbia la forza di vivere bene questo momento difficile e di intensa malattia. Speriamo che la preghiera sia di aiuto".

Il cardinale Timothy Dolan, arcivescovo di New York, ha osservato che il Papa potrebbe essere "vicino alla morte". Francesco è stato ricoverato il 14 febbraio dopo che una bronchite si è aggravata in polmonite. Nonostante abbia saltato per la seconda volta consecutiva l'Angelus domenicale, ha inviato un messaggio ottimista, esprimendo gratitudine per l'affetto ricevuto e chiedendo preghiere.

Il Vaticano ha organizzato una serie di preghiere per la salute del Papa. A partire da questa sera, alle 21:00, i cardinali residenti a Roma, insieme ai collaboratori della Curia Romana e alla Diocesi di Roma, si riuniranno quotidianamente in Piazza San Pietro per recitare il Santo Rosario. La preghiera di oggi sarà presieduta dal cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin.

Al Policlinico Gemelli, la comunità ospedaliera ha avviato iniziative spirituali per sostenere il Pontefice durante la sua degenza. Ogni giorno, presso la Cappella San Giovanni Paolo II, si terrà un'ora di adorazione alle 12:00, seguita dalla Santa Messa alle 13:05. Alle 16:30, si reciterà il Rosario presso la statua di San Giovanni Paolo II nel piazzale antistante l'ospedale.

Il cappellano del Gemelli, don Nunzio Corrao, ha esortato i fedeli a mantenere una fede salda, ispirandosi all'esempio di Abramo: "In questo momento vorrei che chiedessimo la stessa fede di Abramo, la 'spes contra spem', la speranza contro ogni speranza".

Numerosi leader religiosi e politici hanno espresso vicinanza al Papa. L'imam di Al-Azhar, Ahmed al-Tayeb, ha dichiarato: "Prego Allah di concedere al mio caro fratello, Papa Francesco, una rapida guarigione e di benedirlo con buona salute e benessere, in modo che possa continuare il suo viaggio al servizio dell'umanità".

La comunità internazionale continua a pregare per la pronta guarigione di Papa Francesco, riconoscendo il suo ruolo significativo come guida spirituale e promotore di pace nel mondo.

