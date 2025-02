Addio a Roberta Flack, leggendaria voce di Killing Me Softly

La celebre cantante e pianista statunitense Roberta Flack è scomparsa oggi all'età di 88 anni. Nota per successi come "The First Time Ever I Saw Your Face" e "Killing Me Softly with His Song", Flack ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama musicale internazionale.

Nata il 10 febbraio 1937 a Black Mountain, Carolina del Nord, da una famiglia di musicisti, Flack iniziò a studiare pianoforte all'età di 9 anni. A 15 anni, grazie a una borsa di studio, fu ammessa alla Howard University di Washington, D.C. Durante gli anni universitari, si esibiva nei locali notturni della città, dove fu scoperta dal pianista jazz Les McCann. Questo incontro la portò a firmare un contratto con la Atlantic Records nel 1968.

Il suo album di debutto, "First Take" (1969), inizialmente non riscosse grande successo. Tuttavia, la svolta arrivò quando Clint Eastwood scelse "The First Time Ever I Saw Your Face" per la colonna sonora del suo film "Brivido nella notte" (1971). La canzone raggiunse il primo posto nella classifica Billboard Hot 100 nel 1972 e vinse il Grammy Award come Disco dell'Anno nel 1973.

Nel 1973, Flack consolidò la sua fama internazionale con "Killing Me Softly with His Song", che le valse un secondo Grammy consecutivo come Disco dell'Anno nel 1974. Questo brano, ispirato da una performance del cantautore Don McLean, divenne un classico della musica soul e R&B.

Tra gli altri successi di Flack si ricordano "Feel Like Makin' Love" (1974) e le collaborazioni con Donny Hathaway, tra cui "Where Is the Love" (1972) e "The Closer I Get to You" (1978). Nel corso della sua carriera, ha vinto quattro Grammy Awards e ha pubblicato 20 album in studio.

Nel 2016, Flack subì un ictus che la costrinse a ridurre le sue esibizioni pubbliche. Nel 2022, le fu diagnosticata la sclerosi laterale amiotrofica (SLA), malattia che le impedì di continuare a cantare. Nonostante queste sfide, la sua musica continua a ispirare generazioni di artisti e appassionati.

Roberta Flack è deceduta serenamente, circondata dalla sua famiglia. La sua eredità musicale rimarrà per sempre nel cuore di milioni di fan in tutto il mondo.