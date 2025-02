Mortal Kombat 1: Espansione Kaos sovrano svela il T-1000

Il nuovo trailer di Mortal Kombat 1: Espansione Kaos sovrano svela il gameplay di T-1000

Insieme a T-1000, il 18 marzo uscirà la nuova combattente Kameo Madam Bo

Oggi Warner Bros. Games ha presentato un nuovo trailer di Mortal Kombat 1: Espansione Kaos sovrano in cui si può vedere un'anteprima del gameplay del contenuto scaricabile (DLC) del combattente ospite, T-1000. Con la voce e l'aspetto dell'attore Robert Patrick, l'assassino cibernetico in metallo liquido del film Terminator 2: Il giorno del giudizio (1991) utilizza un set di mosse mortali che consentono all'avanzato prototipo di cambiare forma e dare vita ad armi perforanti organiche. Il T-1000 si unirà alla schiera di personaggi di Mortal Kombat 1 il 18 marzo come parte del periodo di accesso anticipato per i possessori di Mortal Kombat 1: Espansione Kaos sovrano. Sarà poi disponibile a tutti il 25 marzo.

Inoltre, il video offre un assaggio di Madam Bo, una nuova combattente Kameo DLC che può essere utile durante gli scontri grazie a una gamma di mosse di supporto. La combattente Kameo Madam Bo sarà disponibile come aggiornamento dei contenuti per tutti i possessori di Mortal Mombat 1: Espansione Kaos sovrano senza costi aggiuntivi o tramite acquisto autonomo il 18 marzo.

Trovi il trailer ufficiale con l’anteprima di T-1000 in Mortal Kombat: Espansione Kaos sovrano qui: https://www.youtube.com/watch?v=rRlNmFDHQw4

Il nuovo trailer è stato rilasciato durante il Pro Kompetition Mexico, evento di apertura della Mortal Kombat 1 Pro Kompetition: Stagione 2, a Città del Messico. La nuova stagione del programma di eSport mondiale con Mortal Kombat 1 vanta un montepremi totale di 255.000 dollari ed è costituita da una serie di eventi dal vivo che si terranno in Nord America, America latina, Sud America ed Europa oltre che nei diversi tornei online. Per ulteriori informazioni o per iscriverti a un evento, visita l'hub online.

Mortal Kombat 1: Espansione Kaos sovrano è ora disponibile digitalmente per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (Steam ed Epic Games Store), include un'espansione della storia con i combattenti giocabili Cyrax, Sektor, Noob Saibot, Ghostface, Conan il barbaro e T-1000 (18 marzo), insieme al combattente Kameo Madam Bo (18 marzo).

