LG GAMING PORTAL ARRIVA SUI DISPOSITIVI WEBOS

LG Gaming Portal, l’hub di gaming presente sugli smart TV LG con webOS23 e successivi, arriverà, entro metà anno, su altri dispositivi LG tra cui gli smart monitor e i TV lifestyle come lo schermo touch personale LG StanbyME.

Grazie a questa estensione, LG rende l’accesso ai propri titoli di gioco preferiti ancora più semplice, trasformando LG Gaming Portal un vero e proprio hub all-in-one in grado di offrire una gaming experience personalizzata, grazie ai più recenti giochi AAA, giochi nativi per webOS e app di cloud gaming.

Tra queste ultime, ci sarà nel 2025 una novità importante: da quest’anno infatti, LG aggiungerà il supporto anche per il cloud gaming di Microsoft, Xbox Cloud, che andrà ad aggiungersi ai servizi già supportati, come Amazon Luna, Boosteroid, Blacknut e NVIDIA GeForce Now e a molti giochi nativi delle app webOS.

LG Gaming Portal è accessibile dalla schermata iniziale di webOS e offre un'interfaccia semplice e intuitiva che permette di giocare senza la necessità di console o dispositivi esterni. Gli utenti possono esplorare una selezione di app che include servizi di cloud gaming, giochi per webOS, titoli giocati di recente, la top 10 dei giochi di tendenza, le scelte dell’editor e altre opzioni di gioco.

Per un’esperienza ancora più personalizzata, la sezione "My Page” permette di monitorare i propri progressi, ottenere badge e visualizzare un riepilogo dettagliato del proprio livello all’interno del Gaming Portal. Inoltre, il menù "My Games" consente di creare una libreria personalizzata con i propri titoli preferiti, così da averli sempre a portata di mano.

Per migliorare ulteriormente l'esperienza di gioco, i TV LG supportano il 4K a 120Hz con VRR, garantendo un gameplay fluido e senza tearing, grazie anche alla certificazione NVIDIA G-SYNC Compatible e AMD FreeSync Premium.

Inoltre, i nuovi LG OLED evo sono i primi TV al mondo a offrire una frequenza di aggiornamento di 4K 165Hz VRR e ad aver ottenuto la certificazione ClearMR 10000 di VESA che assicura immagini nitide e una fluidità impeccabile anche nelle scene d’azione più intense.

Con il Gaming Portal, LG conferma la propria volontà di migliorare l’esperienza di gioco sui propri dispositivi webOS, offrendo contenuti sempre più ricchi e un’interfaccia intuitiva per un divertimento senza limiti.

ISE 2025: LG BUSINESS CLOUD - NUOVI SOFTWARE - ISE 2025: LG ARRICCHISCE LA PIATTAFORMA LG BUSINESS CLOUD CON NUOVI SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI CONTENUTILG integra LG DOOH Ads e LG Pro:Centric Stay all’interno di LG Business Cloud per offrire soluzioni personalizzate per diversi contesti B2BIn occasione di ISE (Integrated Systems Europe) 2025 che si terrà a Barcellona, ??Spagna, dal 4 al 7 febbraio, LG Electronics (LG) presenterà una versione aggiornata di LG Business Cloud, la piattaforma che permette di sottoscrivere e accedere a tutte le soluzioni cloud di gestione da remoto dei prodotti Digital Signage da un’unica interfaccia user-friendly.

LG KINETIC LED - LG STUPISCE I VISITATORI DEL CES DI LAS VEGAS CON LG KINETIC LED Disponibile anche in Italia, LG Kinetic LED trasforma qualunque spazioin un’installazione creativa e artistica LG ha deciso di sorprendere i visitatori del proprio stand all’edizione 2025 del CES di Las Vegas (7-10 gennaio 2025) con un’installazione straordinaria che ha avuto per protagonista LG Kinetic LED, il rivoluzionario display indoor composto da mattonelle LED in grado di muoversi in sincronia con immagini e suono.

LG e Xbox: uniscono le forze per il cloud gaming sulle TV - Con il nuovo Gaming Portal, LG espande la selezione di giochi disponibili sulle TV includendo i titoli di Xbox Cloud GamingLG ha annunciato una partnership con Xbox che offrirà l’accesso a centinaia di giochi direttamente sugli Smart TV LG tramite l’app di Xbox che sarà presente sul nuovo Gaming Portal.