Russia dichiara disponibilità a negoziati sull'Ucraina, ma le operazioni militari continueranno fino a risultati soddisfacenti

Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha dichiarato che la Russia è pronta a negoziare sia con l'Ucraina che con l'Europa per raggiungere la pace. Tuttavia, ha precisato che le operazioni militari proseguiranno fino a quando i negoziati non produrranno risultati concreti che soddisfino la Federazione Russa. Queste dichiarazioni sono state rilasciate durante una conferenza stampa ad Ankara, in occasione del terzo anniversario dell'inizio del conflitto.

Il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, ha sottolineato l'importanza di coinvolgere entrambe le parti nei colloqui di pace. Ha espresso apprezzamento per l'iniziativa statunitense volta a porre fine al conflitto tra Ucraina e Russia, evidenziando la necessità di una soluzione negoziata con la partecipazione di tutte le parti coinvolte.

Nel frattempo, un attacco notturno con droni ucraini ha provocato un incendio in una raffineria di petrolio nella regione russa di Ryazan. Le autorità locali hanno riferito che l'incendio è scoppiato a causa della caduta di detriti dopo l'abbattimento dei droni. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver abbattuto 22 droni ucraini durante la notte, di cui due nella regione di Ryazan.

Questo attacco rappresenta una risposta di Kiev agli attacchi missilistici russi che hanno danneggiato la rete energetica ucraina, causando interruzioni nell'erogazione di energia a milioni di persone durante il conflitto. La raffineria colpita, di proprietà del colosso petrolifero russo Rosneft, è stata attaccata per la terza volta quest'anno.

Ucraina: i leader dell'UE a Kiev nel terzo anniversario dell'invasione russa - Nel terzo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina, i principali leader dell'Unione Europea sono giunti a Kiev per esprimere solidarietà al popolo ucraino. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio Europeo, António Costa, hanno sottolineato l'importanza dell'Ucraina per l'Europa.

Putin non cerca la pace in Ucraina: l'intelligence avverte Trump - Vladimir Putin non ha intenzione di porre fine al conflitto in Ucraina. Secondo tre fonti dell'intelligence statunitense e occidentale, l'obiettivo del presidente russo rimane quello di mantenere l'Ucraina in una posizione subordinata rispetto alla Russia o, quantomeno, di indebolirla profondamente rendendola dipendente da Mosca.

Meloni al vertice di Parigi: dubbi sull’invio di truppe UE in Ucraina, necessaria strategia con gli USA - La premier italiana Giorgia Meloni ha partecipato oggi a un vertice a Parigi, convocato dal presidente francese Emmanuel Macron, per discutere della situazione in Ucraina. All'incontro erano presenti anche il primo ministro britannico Keir Starmer, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il primo ministro polacco Donald Tusk, il premier spagnolo Pedro Sánchez, il segretario generale della NATO Mark Rutte e i vertici dell'Unione Europea Ursula von der Leyen e António Costa.