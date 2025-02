Last Drop: un viaggio reale che non dimenticherai mai

Lohkare Games Oy è orgogliosa di annunciare Last Drop, un viaggio crudo e ironico che riporta i giocatori nella Finlandia del 1994. Ti risvegli nella città immaginaria di Nykylä, dove Seppo Sahtivaara, noto come Zeze, ti sta già aspettando. Da quel momento in poi, verrai trascinato in una storia basata su esperienze di vita reale.

Ciò che rende Last Drop unico è la sua combinazione di umorismo nero, narrativa intensa e personaggi autentici ispirati alla cultura finlandese e ai classici film d’azione degli anni ‘80 e ‘90. Ambientato nella città di Nykylä, così fittizia eppure così familiare, il gioco esplora temi come amicizia, dipendenza e redenzione, attraverso personaggi indimenticabili come Rahikainen, Kuikka e Seppo (Zeze). Last Drop non fa sconti a nessuno, proprio come l’epoca che lo ha ispirato.

"Volevo solo raccontare una storia, e i videogiochi sono il mezzo perfetto per farlo. Speriamo che questo gioco trasmetta l’atmosfera dei vecchi anni ‘90 e che le persone si affezionino alla storia di Seppo e dei suoi amici”, ha dichiarato Henri Koskinen, CEO & Founder di Lohkare Games Oy. Henri ha aggiunto: "Questo gioco è Finlandia, me lo sono sentito dire tantissime volte".

Caratteristiche principali:

Gioco open world ricco d’azione con elementi RPG.

Narrazione autentica ispirata a esperienze di vita reale.

Sviluppato in Unreal Engine 5 per ambienti realistici e un gameplay coinvolgente.

Doppiaggio professionale per dare vita ai personaggi.

Sopravvivi e prospera: arrangiati per fare soldi e restare a galla.

Guida, cavalca e colleziona: sblocca nuove auto, moto e molto altro.

Combatti per il rispetto: affronta i nemici e conquista il tuo posto in città.

Oltre 90 stagisti e partecipanti a progetti di tesi provenienti da istituzioni come JAMK, Metropolia e l’Università di Scienze Applicate di Kajaani hanno avuto un ruolo chiave nello sviluppo di Last Drop, contribuendo con ben 40.000 ore di lavoro. Sorprendentemente, 32.000 di queste ore sono state svolte come stage senza finanziamenti esterni, ad eccezione di una sovvenzione di 25.000 euro dal fondo Digidemo Avek nel 2021.

Preparati a intraprendere un viaggio nella Finlandia del secolo scorso e non dimenticare di aggiungere Last Drop alla tua lista dei desideri su Steam.