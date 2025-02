La security di Cisco per la NFL

Il Super Bowl LIX si è concluso da poco. I riflettori sono stati puntati sui giocatori in campo ma, dietro le quinte Cisco si è assicurata che ogni momento sia stato perfettamente connesso e sicuro. Dai campi di allenamento agli stadi affollati, Cisco e la NFL collaborano per mantenere i tifosi e le squadre collegati e protetti per tutta la stagione. Mentre i giocatori effettuano prese spettacolari e le difese compiono arresti cruciali, Cisco blocca silenziosamente migliaia di minacce e mantenendo attive milioni di connessioni.

18 miliardi di dollariCon un fatturato che supera i 18 miliardi di dollari, la NFL rappresenta anche un obiettivo particolarmente rilevante per le minacce informatiche. È qui che entrano in gioco le soluzioni Cisco Security, pronte a proteggerla.

200 milioniOgni anno, circa 200 milioni di persone in tutto il mondo si sintonizzano per guardare il Super Bowl. La sfida non è solo trasmetterlo in streaming, ma garantire il 100% di uptime, senza interruzioni.

354.000Durante il Super Bowl LVIII, Cisco ha bloccato numerosi tentativi di connessione provenienti da aree inserite nella lista nera, garantendo così la sicurezza delle infrastrutture digitali e un'esperienza senza interruzioni per tifosi e organizzatori.

39.000Nel corso dello stesso anno, Cisco ha bloccato ben 39.000 eventi di security intelligence. Con così tanti malintenzionati pronti a rovinare la festa, è fondamentale mantenere un alto livello di protezione.

2021L’anno in cui Cisco è diventata Official Enterprise Networking Partner e Official Cybersecurity Partner della NFL.

1600Bloccare le minacce non è sufficiente. Durante lo stesso Super Bowl, Cisco ha analizzato e valutato 1.600 eventi di intrusione, un processo continuo di apprendimento e perfezionamento. Perché nella sicurezza informatica, come nel calcio, si studia il nastro per fermare il prossimo attacco.

365Non ci sono giorni di riposo. Cisco lavora fianco a fianco con la NFL 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, supportando ogni fase, dal Draft NFL alla stagione regolare.

32Tutte le 32 squadre della NFL si affidano all'infrastruttura Cisco per garantire connettività e sicurezza senza interruzioni. In questo modo, ogni grido di battaglia e ogni segnale difensivo possono librarsi nel cyberspazio senza intoppi.

30Il numero di stadi NFL che Cisco aiuta a connettere e proteggere. Questo numero sta crescendo con le partite internazionali di Londra, Monaco, Madrid e San Paolo.

4KLa tecnologia Cisco garantisce che i fan ricevano contenuti 4K di alta qualità.

2Per due anni, Cisco e la NFL hanno facilitato l'apprendistato NFL della Cisco Networking Academy, che ha permesso di sviluppare le competenze per la prossima generazione di talenti tecnologici.

1Cisco ha collaborato con la NFL per creare un playbook che semplifica tutte le esigenze di rete aziendale e sicurezza informatica in un'unica piattaforma. Questo è il vero potere di One Cisco. Nessun altro partner è in grado di offrire la stessa coesione di competenze in networking, sicurezza e osservabilità che possiamo fornire alla NFL.

0Alla fine, tutto si riduce a zero: l'unico numero accettabile di interruzioni del gioco.

