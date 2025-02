Kili d'Autotune: il nuovo singolo di DanyBoyGasato riflette sull'uso dell'autotune nella musica

Daniele Alessi, conosciuto come DanyBoyGasato, ha pubblicato il suo nuovo singolo "Kili d'Autotune" il 14 febbraio 2025. Il brano affronta con ironia e spirito critico l'uso diffuso dell'autotune nella musica contemporanea, senza condannare la tecnologia, ma invitando a riflettere sull'autenticità musicale.

Nato a Genova nel 1997, DanyBoyGasato ha iniziato a scrivere canzoni a 14 anni, ispirato dal fratello maggiore appassionato di rap underground italiano. Nel corso della sua carriera, ha collaborato con Luca Sala, autore di successo e vincitore del Festival di Sanremo 2012 con "Non è l'Inferno" interpretato da Emma Marrone. Il suo stile energico e genuino trasforma le esperienze di vita in forza e positività.

"Kili d'Autotune", scritto da DanyBoyGasato e composto da Laura Pirrigheddu e Luca Sala, presenta un sound moderno che unisce rap e musica urban. Il brano è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming.

L'artista ha dichiarato: "L'autotune? Se usato bene è fantastico! Permette di sperimentare e creare nuove sonorità. Il problema nasce quando diventa un escamotage per mascherare la mancanza di tecnica vocale, snaturando le voci e rendendo la musica meno autentica. Con questo pezzo voglio scherzarci sopra, senza polemiche, ma con un po' di sana ironia".

