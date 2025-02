Omicidio di Pierina Paganelli: Chi l'ha visto? nuovo indizio sul capello non repertato

Nella puntata di stasera di "Chi l'ha visto?", il programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli, verranno presentati aggiornamenti sull'omicidio di Pierina Paganelli. L'inviato Giuseppe Pizzo ha scoperto che un capello trovato sul volto della vittima non è stato repertato durante le indagini. Questo dettaglio solleva interrogativi sull'appartenenza del capello e sulla sua possibile rilevanza nel caso.

Pierina Paganelli, ex infermiera di 78 anni, è stata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023 nel garage della sua abitazione a Rimini. L'unico indagato è il vicino di casa, Louis Dassilva, 34enne senegalese, arrestato il 16 luglio 2024. Le indagini hanno evidenziato una relazione tra Dassilva e Manuela Bianchi, nuora della vittima, come possibile movente del delitto.

Nonostante l'accusa, le analisi del DNA non hanno rilevato tracce biologiche di Dassilva sul corpo della vittima o sulla scena del crimine. Questo elemento potrebbe risultare significativo per la difesa dell'indagato.

Oltre al caso Paganelli, la puntata di stasera affronterà la scomparsa di Andrea Prospero, studente di informatica a Perugia, e quella di Daniela Ruggi, di cui non si hanno notizie da cinque mesi. Come di consueto, verranno lanciati appelli e richieste di aiuto per persone in difficoltà.

"Chi l'ha visto?" andrà in onda questa sera, mercoledì 19 febbraio 2025, alle 21:20 su Rai 3.

