Mulino Bianco e Celly insieme per la MulinoSveglia dei 50 anni

Mulino Bianco sceglie Celly per ricreare l'iconica MulinoSveglia in occasione dei suoi 50 anni

Celly, brand del gruppo Esprinet specializzato nella produzione e distribuzione di accessori di alta qualità per smartphone, tablet e laptop, partecipa ai grandi festeggiamenti per i 50 anni di Mulino Bianco, brand del gruppo Barilla.

È infatti realizzata da Celly la riedizione digitale della MulinoSveglia, uno dei tre premi protagonisti del concorso “Un anno di sorprese” lanciato da Mulino Bianco per festeggiare il suo cinquantesimo compleanno e attivo fino all'8 dicembre 2025.

La sveglia, caratterizzata dal celebre design della casetta con mulino, si trasforma quindi in una versione 2.0: ora dotata di connessione Bluetooth e schermo digitale, unisce la tecnologia al look storico dell’iconico accessorio presente nelle case degli italiani dagli anni ‘80.

La MulinoSveglia di Celly è uno dei tre premi in palio ogni giorno con il concorso “Un anno di sorprese”: per provare a vincerla basterà acquistare fino all’8 dicembre 2025 almeno 2 confezioni di prodotti Mulino Bianco o Mulino Bianco Armonia (esclusi i gelati) e giocare lo scontrino via web o tramite telefono nella stessa settimana di acquisto.

