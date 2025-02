Emma Raducanu in lacrime a Dubai: allontanato un uomo per comportamento ossessivo

Durante il secondo turno del Dubai Duty Free Tennis Championships, la tennista britannica Emma Raducanu ha vissuto un momento di forte tensione a causa della presenza di un uomo con atteggiamenti ossessivi sugli spalti. L'incontro contro Karolina Muchova è stato interrotto quando Raducanu, visibilmente scossa, si è avvicinata all'arbitro in lacrime, nascondendosi dietro la sedia del giudice di sedia. La sicurezza del torneo è intervenuta prontamente, rimuovendo l'individuo dal campo. Nonostante l'incidente, Raducanu ha ripreso a giocare, ma ha perso il match con un punteggio di 7-6 (8-6), 6-4.

La Women's Tennis Association (WTA) ha successivamente rilasciato una dichiarazione, spiegando che il giorno precedente l'uomo aveva avvicinato Raducanu in un'area pubblica, mostrando un comportamento ossessivo. Identificato nelle prime file durante la partita, è stato espulso e gli è stato vietato l'accesso a tutti gli eventi WTA in attesa di una valutazione della minaccia. La WTA ha sottolineato il suo impegno nel garantire la sicurezza delle giocatrici, collaborando con i tornei e i team di sicurezza per mantenere un ambiente sicuro.

Questo episodio non è il primo per Raducanu. Nel 2022, un uomo che aveva perseguitato la tennista, arrivando a presentarsi più volte presso la sua abitazione, è stato condannato a un ordine restrittivo di cinque anni. Raducanu ha espresso in quell'occasione il suo timore per la propria sicurezza, dichiarando di sentirsi costantemente in allerta.

Nonostante le difficoltà incontrate dopo la vittoria agli US Open nel 2021, tra cui infortuni e cambi di allenatore, Raducanu continua a essere una figura di spicco nel tennis mondiale, mantenendo una forte presenza mediatica e contratti di sponsorizzazione con importanti marchi internazionali.

