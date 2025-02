Incendio in appartamento a Roma: deceduta anziana di 89 anni

Nelle prime ore di mercoledì 19 febbraio 2025, intorno alle 4 del mattino, un incendio è scoppiato in un appartamento all'ultimo piano di un edificio situato sulla Circonvallazione Gianicolense a Roma. La vittima è una donna di 89 anni, trovata priva di vita all'interno dell'abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, e la polizia per avviare le indagini sulle cause del rogo.

Questo tragico evento segue un incidente simile avvenuto il 10 febbraio 2025 nel quartiere Labaro di Roma. In quell'occasione, un incendio è divampato in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina in via Flaminia Nuova, di fronte alla stazione di Labaro. Una donna di 94 anni ha perso la vita, mentre altre due persone sono state soccorse dal 118, con una di esse lievemente intossicata. Anche in quel caso, vigili del fuoco e polizia sono intervenuti sul posto per gestire l'emergenza e avviare le indagini.

Roma: furto in supermercato, ladro accoltella poliziotto durante l'arresto - Nella tarda serata di ieri, in via dei Castani nel quartiere Quarticciolo a Roma, un italiano e un albanese hanno rubato superalcolici, prodotti per l'igiene personale e generi alimentari da un supermercato. Durante le ricerche, la polizia ha individuato due uomini che spingevano un carrello con il logo del supermercato derubato.

Parma-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in diretta TV e streaming - La Roma affronta oggi, domenica 16 febbraio 2025, il Parma allo Stadio Ennio Tardini per la 25ª giornata di Serie A. Dopo il pareggio nell'andata dei playoff di Europa League contro il Porto, la squadra di Claudio Ranieri mira a proseguire la scalata verso le posizioni europee.

Blocco del traffico a Roma per la quarta domenica ecologica: orari e veicoli autorizzati - Oggi, domenica 16 febbraio 2025, Roma attua la quarta domenica ecologica della stagione invernale 2024-2025, imponendo il blocco del traffico nella ZTL Fascia Verde. I divieti sono in vigore dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30. Sono esentati dal blocco i veicoli elettrici e ibridi, quelli alimentati a GPL o metano di categoria Euro 3 e successive, le auto a benzina Euro 6, i ciclomotori a 4 tempi Euro 2 e successivi, le moto a 4 tempi Euro 3 e successive, i veicoli del car sharing e quelli destinati al trasporto di persone con disabilità.