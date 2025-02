Rallenta l'aspettativa di vita in Europa: italiani meno longevi di 0,36 anni

L'aumento dell'aspettativa di vita in Europa ha subito un rallentamento a partire dal 2011, influenzato da stili di vita non salutari e dalla pandemia di COVID-19. Uno studio pubblicato su 'The Lancet Public Health' dall'Università dell'East Anglia evidenzia che, tra il 2019 e il 2021, l'Italia ha registrato una diminuzione media annua dell'aspettativa di vita di 0,36 anni. Questo calo è attribuito principalmente all'aumento di obesità, inattività fisica e a una dieta non equilibrata. I ricercatori sottolineano l'importanza di promuovere stili di vita sani fin dalla giovane età e invitano i governi a investire in iniziative di salute pubblica per invertire questa tendenza. Paesi come Norvegia, Islanda, Svezia, Danimarca e Belgio hanno mantenuto una migliore aspettativa di vita grazie a politiche sanitarie efficaci. Al contrario, l'Inghilterra ha registrato il rallentamento più significativo, suggerendo la necessità di interventi governativi più incisivi per migliorare la salute della popolazione.

Nuovi attacchi hacker filorussi colpiscono siti istituzionali italiani - Diversi siti istituzionali italiani sono stati bersaglio di attacchi informatici da parte del gruppo hacker filorusso NoName057(16). Tra i portali colpiti figurano quelli del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri e di vari ministeri, tra cui Esteri, Economia, Infrastrutture e Trasporti.

Attacchi hacker filorussi colpiscono siti italiani dopo le dichiarazioni di Mattarella - Il 17 febbraio 2025, diversi siti web italiani sono stati bersaglio di attacchi informatici da parte del gruppo hacker filorusso NoName057(16). Tra i siti colpiti figurano quelli degli aeroporti di Linate e Malpensa, dell'Autorità dei trasporti, dei porti di Taranto e Trieste, e dell'istituto bancario Intesa Sanpaolo.

Tennis: match ATP tennisti italiani di oggi giovedì 6 febbraio e dove seguirli in TV - Oggi diversi tennisti italiani sono impegnati in tornei internazionali. Matteo Arnaldi affronta lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina a Dallas, mentre Andrea Vavassori sfida Carlos Alcaraz a Rotterdam, dopo aver superato Felix Auger-Aliassime al primo turno.