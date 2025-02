Papa Francesco ricoverato per polmonite bilaterale: condizioni complesse

Papa Francesco, 88 anni, è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio a causa di un'infezione respiratoria. Gli esami diagnostici hanno rivelato una polmonite bilaterale, complicata da un'infezione polimicrobica su un quadro di bronchiectasie e bronchite asmatiforme. Questo ha reso necessario un trattamento terapeutico più complesso, includendo terapie cortisoniche e antibiotiche. Nonostante la gravità della situazione, il Pontefice mantiene un umore positivo, alternando riposo, preghiera e lettura. Ha espresso gratitudine per la vicinanza ricevuta e ha chiesto di continuare a pregare per lui. A causa delle sue condizioni, tutti gli impegni pubblici sono stati sospesi fino a nuova comunicazione.

Papa Francesco trascorre una notte serena al Gemelli: le terapie continuano - Nel quarto giorno di ricovero presso il Policlinico Gemelli di Roma, Papa Francesco ha riposato bene durante la notte. Questa mattina ha fatto colazione e, come di consueto, ha letto alcuni quotidiani. Le terapie previste stanno proseguendo regolarmente.

Papa Francesco ricoverato al Gemelli per bronchite: necessari accertamenti - Questa mattina, al termine delle udienze, Papa Francesco è stato ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli di Roma per sottoporsi a necessari accertamenti diagnostici e proseguire le cure per la bronchite in corso. La Sala Stampa Vaticana ha comunicato che il Pontefice, 88 anni, soffre da giorni di bronchite, che gli ha causato difficoltà respiratorie.

Papa Francesco, la bronchite, come sta? impegni ridotti ma continua attività pastorale - Papa Francesco continua a lottare contro una bronchite persistente. Durante l'udienza generale di oggi, 12 febbraio 2025, ha iniziato a leggere la catechesi, ma si è interrotto subito dopo, affidando la lettura a un collaboratore. Ha spiegato ai fedeli presenti nell'Aula Paolo VI: "Mi permetto di chiedere al sacerdote di continuare a leggere perché io con la mia bronchite non posso ancora.