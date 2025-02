Sanremo 2025: la playlist del festival domina Spotify a livello globale

Per il secondo anno consecutivo, la playlist di Sanremo 2025 ha registrato il maggior numero di ascolti e ascoltatori a livello mondiale durante l'intera durata del Festival su Spotify. Con la conclusione dell'evento e la vittoria di Olly con "Balorda Nostalgia", Spotify ha rivelato i dati relativi alla settimana musicale più importante dell'anno.

I brani in gara hanno totalizzato quasi 130 milioni di ascolti, con un incremento dell'11% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nel primo giorno, nove canzoni hanno superato il milione di ascolti, rispetto alle sette dell'anno scorso.

Dopo la vittoria al Festival, "Balorda Nostalgia" di Olly ha raggiunto il 24° posto nella Top Songs Global Chart di Spotify, registrando oltre 3 milioni di ascolti in un solo giorno. Questo rappresenta il miglior risultato per una canzone italiana in termini di posizione e numero di ascolti in un singolo giorno dal 2022, record detenuto da "Brividi" di Mahmood e Blanco.

Il successo del Festival ha portato a un aumento del 14% negli ascolti di musica italiana sulla piattaforma a livello globale, rispetto al periodo precedente (dal 7 all'11 febbraio). Gli utenti hanno creato oltre 30.000 playlist a tema Sanremo dall'inizio dell'anno, incrementando del 12% il numero totale di playlist sanremesi su Spotify.

Le canzoni in gara più ascoltate su Spotify dal 12 al 16 febbraio sono state:

"Balorda Nostalgia" – Olly "Battito" – Fedez "La cura per me" – Giorgia "Incoscienti Giovani" – Achille Lauro "Damme 'na mano" – Tony Effe "Fuorilegge" – Rose Villain "Volevo essere un duro" – Lucio Corsi "La tana del granchio" – Bresh "Dimenticarsi alle 7" – Elodie "La Mia Parola (feat. Guè, Joshua, Tormento)" – Shablo

Analizzando la demografia degli ascoltatori, "Balorda Nostalgia" di Olly è la più ascoltata in tutte le fasce d'età, dalla Gen Z (fino a 24 anni) agli over 55. "Battito" di Fedez è la seconda canzone più ascoltata tra i più giovani, mentre "La cura per me" di Giorgia ha riscosso successo tra il pubblico over 45, posizionandosi al secondo posto dietro Olly.

Il Festival ha avuto risonanza anche all'estero: i cinque Paesi, oltre all'Italia, con il maggior numero di ascolti dei brani di Sanremo sono stati Svizzera, Germania, Spagna, Regno Unito e Francia.

Sanremo 2025 si conferma il palcoscenico musicale più influente, capace di connettere artisti di diversi generi con un pubblico intergenerazionale. Questo si riflette negli ascolti su Spotify, aumentati per tutti gli artisti, con alcuni che hanno registrato crescite sorprendenti. Ad esempio, Simone Cristicchi e Serena Brancale hanno visto un incremento degli ascolti superiore al 3.000%.

Gli artisti con il maggiore aumento di ascolti durante la settimana del Festival rispetto al periodo precedente (7-11 febbraio) sono stati, in ordine: Simone Cristicchi, Serena Brancale, Lucio Corsi, Joan Thiele, Sarah Toscano, Marcella Bella, Willie Peyote, Francesca Michielin, Brunori Sas e Massimo Ranieri.

