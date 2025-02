Proposta di legge per istituire il Giorno di Trump e della Bandiera come festività federale

La deputata repubblicana Claudia Tenney ha presentato una proposta di legge per designare il 14 giugno, compleanno di Donald J. Trump e Giorno della Bandiera, come festività federale negli Stati Uniti.

Tenney ha elogiato Trump come "il presidente più determinante della storia americana moderna", citando il suo ruolo negli Accordi di Abramo e nella promozione del più grande pacchetto di sgravi fiscali nella storia degli Stati Uniti. Ha affermato che, così come il compleanno di George Washington è una festività federale, anche quello di Trump dovrebbe esserlo, riconoscendolo come "il fondatore dell'età dell'oro dell'America".

La proposta mira a onorare sia il contributo di Trump che l'importanza della bandiera americana, in vista del 250° anniversario della nazione.

Donald Trump: L'Ucraina sarà al tavolo dei negoziati - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che incontrerà il presidente russo, Vladimir Putin, per porre fine al conflitto tra Ucraina e Russia. Ha confermato che l'Ucraina parteciperà ai negoziati, affermando: "È ovvio, è coinvolta".

Re Carlo e Trump: una corrispondenza che rafforza la relazione anglo-americana - Dopo la conclusione del mandato presidenziale di Donald Trump nel 2020, l'attenzione globale si è rivolta al nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Ma Re Carlo ha mantenuto una relazione discreta con l'ex presidente attraverso lettere scritte a mano.

Trump annuncia incontro con Putin in Arabia Saudita per negoziare la fine della guerra in Ucraina - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l'avvio immediato di negoziati con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina, dopo una lunga conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin. I due leader hanno concordato di lavorare a stretto contatto e prevedono un primo incontro in Arabia Saudita, ospitato dal principe ereditario Mohammed bin Salman.